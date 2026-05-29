Na klasični dirki formule 1 v Monte Carlu, ki je na sporedu prihodnji konec tedna, ekipe ne bodo smele uporabljati aktivne aerodinamike. Razlog: varnost. Tako bodo kvalifikacije na ozki in zaviti ulični stezi še toliko pomembnejše. Ta dirka bi morala biti priložnost za prvo zmago v sezoni za Ferrari in McLaren. Prvih pet je dobil Mercedes.

Prvenstvo formule 1, na katerem to sezono blesti 19-letni Andrea Kimi Antonelli, se bo prihodnji konec tedna nadaljevalo z največjo od klasik, z dirko na ulicah Monte Carla. Kakšna zgodba bi bila, če bi Italijan zmagal še v Monako, na peti zaporedni dirki.

Najbolj inovativen pristop pri aktivni aerodinamiki sta ubrala Ferrari in Red Bull, ko se zgornja loputa na zadnjem krilcu obrne za 180 stopinj in je s tem pretok zraka še večji. Foto: Reuters Teden dni pred začetkom šestega letošnjega dirkaškega konca tedna vodstvo tekmovanja sporoča pomembno novico. Ekipe na ozki in zaviti ulični stezi ne bodo smela uporabljati aktivne aerodinamike, torej premičnih elementov na prednjem in zadnjem krilcu. Fia je ukrep sprejela zaradi zagotavljanja varnosti, saj bi bile lahko ob odprtih krilcih hitrosti prevelike zlasti na izvozu iz predora, za katerim sledi počasna šikana in zelo kratka izletna cona. Bodo pa s tem prehitevanja precej otežena. Kot da ni že tako težko prehitevati s temi širokimi dirkalniki v Monte Carlu.

Se pa poraja vprašanje, ali bodo ekipe dirkale z enakimi krilci in zgolj ne bodo uporabljala sistema za odpiranje in zapiranje lopute ali pa bodo razvila posebna krilca samo za to dirko. Slednje se sicer z oziroma na omejen proračun zdi precej nesmiselno zapravljanje.

Lani je v Monte Carlu zmagal Lando Norris. Foto: Reuters Velika nagrada Monaka bi sicer morala biti priložnost za prvo letošnjo zmago Ferrrija. Dirkalnika SF-26 je hiter v zavojih, a v primerjavi s tekmeci Ferrari nima tako zmogljivega pogonskega sklopa. Sama moč motorja v kneževini ne bi smela biti tako zelo pomembna. Potem ko je George Russell (Mercedes) minuli konec tedna odstopil na VN Kanade, je Lewis Hamilton prišel do letošnje najboljše uvrstitve Ferrarijeve ekipe, drugega mesta. Po razočaranju v Montrealu pa se želi v Monaku oddolžiti tudi McLaren. Lani je s prvega štartnega mesta to dirko dobil prav Lando Norris. Kvalifikacije oziroma štartna mesta bodo letos zaradi zgoraj zapisanega izziva s prehitevanji še toliko pomembnejša.