Tradicionalni ANTIQUE party navdušil prestolnico

V NEBO Show Restaurant nad Ljubljano se je odvila že četrta tradicionalna zabava znamke Antique Pelinkovac, ki je tudi letos združila številne pomembne obraze gostinske in zabavne industrije, predstavnike medijev ter VIP-goste. Večer v znamenju vrhunskih koktajlov, glasbenega programa, DJ-ritmov in posebnega glasbenega gosta je v sproščenem, a elegantnem vzdušju znova potrdil, da Antique ostaja ena najbolj prepoznavnih klasik družabne scene.

Za nepozaben vrhunec večera je poskrbel poseben glasbeni gost presenečenja, pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, ki je s svojim prihodom navdušil zbrane in ustvaril energično vzdušje, ob katerem se zabava še dolgo ni umirila. Ob tej priložnosti je povedal: "Če na dogodku celo noč strežejo samo eno pijačo in je ta res dobra, potem veš, da si na vrhunskem žuru. Hvala občinstvu za izjemen sprejem in Antiqueu za povabilo na še en odličen dogodek, katerega del z veseljem postajam že tradicionalno."

Jasmin Jurkovac, direktor prodaje pri Badel 1862, poudarja, da so tovrstni dogodki pomemben del promocije in grajenja prepoznavnosti blagovne znamke Antique: "Na enem mestu združijo ključne ljudi iz panoge, hkrati pa ustvarjajo priložnost za krepitev podobe znamke. Slovenija je za nas izjemno pomemben trg, kategorija zeliščnih likerjev pa ima velik potencial. Zato smo ravno slovenski trg določili kot enega prioritetnih za nadaljnji razvoj znamke poleg domačega, hrvaškega trga."

Znanih imen se je trlo

Dogodek je tradicionalno privabil številna znana imena iz sveta športa, televizije, glasbe in družbenih omrežij, ki so večer preživela v sproščenem vzdušju, stran od vsakodnevnega tempa. Med gosti so bili rokometašice RK Krim, resničnostni zvezdnik Igor Mikić, sanjski moški Slovenije druge sezone Blaž Kričej Režek ter zmagovalka četrte sezone hrvaškega šova Sanjski moški Vanja Stanojević. Večer so zaznamovali tudi obrazi iz resničnostnih oddaj, glasbe in digitalnega sveta – Mark Baržič, Tamara Tulundžić in Ema Dragišić (resničnostni šov Kmetija), pevki Mia Guček in Ana Teržan (Anabel), televizijska voditeljica Danica Lovenjak, kuharska zvezdnica Brina Robinik Kobal (Masterchef) ter številni vplivneži in ustvarjalci vsebin, kot so Ian Rožac, Rebecca Gliha, Lara Nastran, Srečko Turek, Janja Balant in Hana Ševič.

Antique Pelinkovec velja za enega najbolj prepoznavnih zeliščnih likerjev v regiji, njegova tradicija pa sega v leto 1862, ko ga je ustvaril Franjo Pokorny, ustanovitelj podjetja Badel 1862. Sprva so ga kot sredstvo za krepitev želodca prodajali predvsem v lekarnah, pozneje pa je zaradi svojega značilnega okusa in kakovosti našel pot tudi do evropske elite – po zgodovinskih zapisih celo na dvor Napoleona III. in dunajski cesarski dvor. Njegova izvirna receptura ostaja še danes skrbno varovana skrivnost.

V zadnjem desetletju si je Antique močno utrdil položaj tudi na slovenskem trgu. Če je nekoč veljal predvsem za retro klasiko, danes predstavlja stalnico v ponudbi številnih slovenskih barov, hotelov in restavracij. Ljubitelji ga najpogosteje uživajo samostojno, ohlajenega ali z ledom in citrusnimi dodatki, vse večjo priljubljenost pa pridobiva tudi v svetu sodobne miksologije, kjer služi kot osnova številnim kreativnim koktajlom.

Prav to prepletanje tradicije in sodobnih trendov je zaznamovalo tudi dogodek, na katerem so gostje okušali različne osvežilne interpretacije Antiquea, ki danes sodijo med priljubljene koktajl klasike. Med najbolj iskanimi so bili:

RECEPTURE ANTIQUE

Antique Traditional



4 cl Antiquea

velike kocke ledu

rezina sveže pomaranče

Antique Sour



4 cl Antiquea

2 cl svežega limoninega soka

1 cl sladkornega sirupa

6 kapljic Stilabunta

rezina dehidrirane pomaranče

led

Antique Tropique



4 cl Antique a

1 cl limoninega soka

10 cl mango sode

sveža bazilika ali meta

led

Antique Passion



50 ml Antiquea

20 ml sirupa pasijonke

20 ml limoninega soka

Bitter Aromtic 2 dash

Top up Franklin & Sons Indian Tonic

Antique Spiced



4 cl Antiquea

1 cl limoninega soka

1/2 San Pellegrino Ginger Beer

rezina dehidrirane limone

led

Naročnik oglasne vsebine je Merit HP.