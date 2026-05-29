Prizor, ki je ganil splet: štorklja med točo z lastnim telesom zaščitila mladiče

Nedavno neurje s točo je v številnih krajih povzročilo škodo na avtomobilih, strehah in vrtovih. Medtem ko so prebivalci v strahu spremljali, kaj bo prineslo tokratno neurje, je mnoge na družbenih omrežjih ganil povsem drugačen prizor – prizor iz živalskega sveta, ki razkriva prvinsko moč starševske zaščite.

Na posnetku, ki se hitro širi po spletu, je mogoče videti štorkljo, ki med silovitim neurjem ni zapustila gnezda. Ko je toča skoraj pol ure neusmiljeno padala po njem, je razprla krila in z lastnim telesom zaščitila mladiče pred ledenimi udarci.

"Otrok občutek varnosti najprej spozna skozi nekoga, ki je pripravljen nositi nevihto namesto njega," je ob posnetku zapisala uporabnica, ki je video delila na Facebooku. Mnogi komentatorji so poudarili, da prizor presega živalski instinkt in se dotika univerzalnega občutka varnosti, bližine in brezpogojne skrbi. Štorklja v trenutku nevarnosti ni pobegnila, temveč je postala živi ščit med neurjem in svojimi mladiči.

Takšni prizori iz narave pogosto spomnijo, kako močan je nagon po zaščiti potomcev – ne glede na vrsto. Prav zato se je video hitro razširil po številnih profilih in skupinah, uporabniki pa so ga po družbenih omrežjih delili že več kot dvatisočkrat.