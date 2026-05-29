Ameriška igralka Anne Hathaway je po mesecih ugibanj prvič odkrito spregovorila o govoricah, da naj bi si privoščila lifting oziroma kirurški dvig obraza.

Anne Hathaway je v nedavnem intervjuju za ameriško izdajo revije Elle spregovorila o ugibanjih, da naj bi prestala kirurški dvig obraza oziroma tako imenovani lifting obraza. Zvezdnica je govorice odločno zanikala in poudarila, da gre za napačne domneve javnosti.

Dodala je, da bi glede svojega zasebnega življenja najraje ostala tiho, a da so govorice postale tako glasne, da je začutila potrebo po pojasnilu. "Najraje sploh ne bi ničesar komentirala in preprosto živela v skrivnosti, brez pritegovanja pozornosti nase," je dejala.

Anne aprila letos v Londonu Foto: Guliverimage

Je kriv trik z dvema kitkama?

Vse skupaj se je začelo z viralnim videom, ki ga je igralka objavila po podelitvi oskarjev marca letos. Na posnetku njen frizer Orlando Pita razkrije preprost trik za rahlo "zategnjen" videz obraza: dve kitki na sencah, ki ju zaveže nazaj in pripne, kar ustvari učinek naravnega liftinga.

Ta videoposnetek je sprožil val komentarjev na spletu, saj so mnogi napačno sklepali, da je Hathaway opravila estetski poseg. Igralka je priznala, da so bili odzivi tako intenzivni, da je čutila pritisk, da razjasni zadevo.

V intervjuju je poudarila širši problem sodobnih družbenih omrežij in spletnih govoric. Po njenem mnenju ljudje pogosto sprejemajo napačne informacije kot dejstva, še posebej ko gre za znane osebnosti.

Kot je dejala, je želela pokazati, da v njenem primeru ni šlo za nobeno medicinsko ali estetsko operacijo, temveč zgolj za frizerski trik, je razložila: "Želela sem pokazati, da nisem sprejela nobene velike medicinske odločitve. Šlo je samo za dve kitki."

Dodala je, da so takšne predpostavke lahko tudi precej invazivne, saj gre za resne osebne in medicinske odločitve, o katerih javnost pogosto sklepa brez dejstev.

Anne na letošnjih Oskarjih Foto: Guliverimage

Odprta za lepotne posege v prihodnosti

Kljub jasnemu zanikanju trenutnih govoric pa 43-letna zvezdnica ni izključila možnosti, da bi v prihodnosti razmislila o estetskih posegih.

Kot je povedala, takšna odločitev ni nekaj, čemur bi odločno nasprotovala, temveč osebna izbira, ki lahko pride v različnih življenjskih obdobjih. "Morda bom nekoč vseeno opravila lifting obraza," je pripomnila.

