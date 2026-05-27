Branilci naslova do zaključne žoge za finale

Branilci naslova Oklahoma City Thunder so si priigrali zaključno žogo za napredovanje v finale, v katerem so že košarkarji New York Knicks. Oklahoma je na peti tekmi San Antonio Spurse premagala s 127:114 in v seriji na štiri zmage povedla s 3:2. Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi dosegel 32 točk in dodal devet asistenc.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander je slabše mete ob 36,8-odstotni uspešnosti iz igre nadomestil s svojo agresivnostjo pod obročem in si prislužil 17 prostih metov, od katerih jih je zadel 16. Sedemindvajsetletni Kanadčan je bil učinkovit tudi pri organizaciji igre z devetimi podajami.

Njegovi soigralci so se pozitivno odzvali na njegov prispevek, ekipa pa je zadela 14 od 32 metov za tri točke. Alex Caruso, ki je odličen že od začetka serije, je s klopi dosegel 22 točk, pri čemer je podpiral Jareda McCaina (20 točk), Cheta Holmgrena (16 točk, 11 skokov) in Isaiaha Hartensteina (12 točk, 15 skokov). Prvaki lige so zmago dosegli brez poškodovanih Jalna Williamsa (poškodba zadnje stegenske mišice) in Ajaya Mitchlla (mečnica).

Na drugi strani je za poražene goste francoski zvezdnik Victor Wembanyama dosegel 20 točk, v veliki meri zahvaljujoč popolnemu izkoristku s črte prostih metov, zadel jih je vseh 12. Ob izvrstni obrambi tekmecev na čelu s Hartensteinom je sicer zadel le štiri od 15 metov iz igre, zgrešil je vseh pet poskusov za tri točke in imel v 37 minutah šest skokov. Stephon Castle je ob porazu dosegel 24 točk, Julian Champagnie pa je 22 točkam dodal osem skokov.

New York Knicksi so si po 27 letih priigrali finale. Foto: Reuters

Šesta tekma bo v noči na petek po slovenskem času, ko si Oklahoma že lahko zagotovi finale proti New York Knicksom. Ti so z metlo, s 4:0 v zmagah, izločil Cleveland Cavalierse in se po 27 letih uvrstili v finale.

Liga NBA, konferenčni finale, 26. maj: