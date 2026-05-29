V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) so po tem, ko se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, na katerem je voznik LPP pljunil potnika, zapisali, da "obsojajo vsakršno neprimerno komunikacijo". Poudarili so, da video ne prikazuje celotnega dogajanja. Ravnanje voznika bodo obravnavali skladno z notranjimi pravili družbe.

Pred dnevi se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, na katerem je voznik LPP pljunil potnika in ga ozmerjal, po tem ko potnik ni želel zapustiti avtobusa.

Vstop s klasičnim kolesom na avtobus ni dovoljen

Na LPP so pojasnili, da je potnik s kolesom dvakrat vstopil na avtobus, čeprav pogoji družbe vstopa s klasičnimi kolesi na avtobuse ne dovoljujejo. "Ob prvem poskusu je voznik potnika opozoril na pravila, ob drugem pa mu je želel preprečiti vstop, kar je bil tudi povod za konflikt," so zapisali. "Po navedbah voznika je potnik pred začetkom snemanja voznika žalil, ga verbalno provociral in tudi pljunil," so še dodali.

Poleg tega so poudarili, da "ne glede na okoliščine ali morebitne provokacije od vseh zaposlenih pričakujemo profesionalen, spoštljiv in umirjen odnos v vseh situacijah".

LPP navaja, da vsako leto prejme približno 40 pritožb, povezanih z vedenjem voznikov. Kot so dodali, vsak dan na ceste zapelje približno 180 avtobusov, potniki pa na mestnih avtobusih letno opravijo več kot 35 milijonov potovanj. To kaže, da velika večina prevozov poteka brez kakršnihkoli incidentov, so zapisali.