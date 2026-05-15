Ljubljanski mestni avtobus je na križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice povozil peško. Neuradno naj bi šlo za mlajše dekle, poroča Dnevnik.

Na križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice se je okoli 14. ure zgodila tragična nesreča. Po poročanju Dnevnika je voznik mestnega avtobusa številka 20 med zavijanjem desno spregledal peško in jo povozil. Peška, neuradno gre za mlajše dekle, je na kraju nesreče umrla.

Eden od očividcev je za Dnevnik povedal, da naj bi bil avtobus tako poln, da je voznik med zavijanjem najbrž slabo videl desno. Drugi dve očividki pa sta povedali, da je peška, po njuni oceni je bilo dekle staro okoli 20 let, pravilno prečkala cesto, tudi avtobus pa je desno zavijal pri zeleni luči.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da se je zgodila nesreča, drugih informacij za zdaj ne dajejo. Na kraju nesreče so policisti, reševalci in gasilci.

Direktor LPP Rok Vihar je za Siol.net potrdil, da so z nesrečo seznanjeni. "Zgodila se je tragedija. Govoril sem z voznikom avtobusa, ki je pretresen. Dejstvo je, da je voznik peško spregledal, o podrobnostih pa je še prezgodaj govoriti," je dejal Vihar.

Zaradi tragične nesreče je promet v centru Ljubljane obstal.

