Avtorji:
K. M., STA

Torek,
19. 5. 2026,
17.16

Osveženo pred

47 minut

LPP javni prevoz Ljubljana Zoran Janković civilna iniciativa

Jankoviću izročili Urbano, a je ni hotel vzeti

Civilna iniciativa | Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Martin Mittendorfer. | Foto STA

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Martin Mittendorfer.

Foto: STA

Predstavniki Civilne iniciative za Ljubljano so danes županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali, naj bo zgled občanom pri uporabi javnega prevoza. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum.

Kot so na novinarski konferenci pred Mestno hišo povedali predstavniki iniciative, bi moral Janković javni prevoz vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za referendum o spremembah občinskega odloka o urejanju prometa.

Nekdo, ki za prihod na delo uporablja zasebnega šoferja, ne more razumeti vsakodnevnih težav prebivalcev Ljubljane, "ki se na prenatrpanih avtobusih počutimo kot ribe v konzervi", so v sporočilu za javnost povzeli predstavnika iniciative Martina Mittendorferja.

Poudarili so, da si prizadevajo za kakovosten javni potniški prevoz, ki bo odgovarjal potrebam prebivalcev Ljubljane. "Pred vzpostavitvijo takega javnega prevoza vidimo uvajanje plačljivega parkiranja v vse predele in soseske Ljubljane kot kaznovanje prebivalstva za težavo, ki jo je s svojo dolgoletno prometno politiko ustvarila občina sama," so dodali.

Janković ponujene Urbane ni želel prevzeti

Kot je za STA povedal predstavnik iniciative Klemen Fajs, se je Janković z zbranimi srečal, vendar Urbane – s to kartico se med drugim plačuje vožnje z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa – ni želel prevzeti. "Pokazal je svojo kartico, ki pa ni bila videti kaj dosti rabljena," je pojasnil.

Iniciativa sicer sodeluje pri zbiranju podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Pobudniki referenduma – v javnosti nastopa predvsem Iniciativa za Štepanjsko naselje – želijo doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v ljubljanski občini ne bi uveljavile.

Do zdaj so zbrali približno 5.500 podpisov, potrebujejo jih najmanj 11.500. Rok za zbiranje se izteče 28. maja.

Za sredo popoldne je sklican tudi zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju. Udeležil se ga bo tudi Janković, ki bo zbrane nagovoril. Nato bo Iniciativa za Štepanjsko naselje predstavila sklepe s svoje skupščine, po razpravi pa bodo glasovali o teh sklepih in morebitnih dodatnih predlogih iz razprave.

