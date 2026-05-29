Ruski dron zadel stavbo v Romuniji #vŽivo

Ruski dron je zgodaj zjutraj zadel streho stanovanjske stavbe v romunskem mestu Galați, zanetil požar in pri tem lažje poškodoval dve osebi. Napad se je zgodil v času, ko je Rusija izvedla napad na bližnje ukrajinsko mesto, je sporočilo romunsko ministrstvo za obrambo.

6.55 Ruski dron zadel stavbo v Romuniji

"V noči z 28. na 29. maj je Ruska federacija nadaljevala napade dronov na civilne in infrastrukturne cilje v Ukrajini, blizu rečne meje z Romunijo," so dejali na romunskem obrambnem ministrstvu.

Iz stavbe v Romuniji ki je bila v napadu zadeta, je bilo evakuiranih skupno 70 ljudi. "Drugih težav ni. Po preverjanjih, ki so jih opravili strokovnjaki romunske obveščevalne službe, pa je bilo ugotovljeno, da je eksplozivni naboj drona ob trku eksplodiral. Glede na oceno specializiranih ekip bo odločeno, kdaj se bodo najemniki lahko vrnili v svoja stanovanja," je dejal Sion Cătălin, predstavnik romunskega inšpektorata za izredne razmere (ISU).

Galați se nahaja na meji z Ukrajino, na skrajnem jugovzhodu Romunije. Tik čez mejo je Izmail, kjer se nahaja največje ukrajinsko pristanišče na Donavi in ​​je pogosta tarča ruskih napadov.

Približno v istem času, ko je dron strmoglavil v stanovanjsko stavbo v Galațiju, so ukrajinske oblasti sporočile, da je območje pristanišča Izmail pod napadom ruskih dronov.

Na kraj dogodka so prispeli policisti in gasilci, intervencija pa je v teku, poročajo romunski mediji.

Romunska služba za izredne razmere poroča, da so za 70 najemnikov stavbe, ki so bili evakuirani po napadu z dronom, zagotovljena alternativna namestitev, vendar je doslej nihče od najemnikov ni uporabil.

Ruski droni so od začetka napada na ukrajinska pristanišča čez Donavo 28-krat kršili romunski zračni prostor, je danes sporočilo romunsko obrambno ministrstvo, poroča Reuters.

Romunija je sicer članica Nata in Evropske unije.