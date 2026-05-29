Ameriško pravosodje se vse od oktobra lani ukvarja s prepovedanimi stavami v košarkarski ligi NBA. Tožilstvo pa zdaj dodatno Terryju Rozieru očita, da naj bi prejel znesek v petmestni višini za izdajo informacij in pomoč prijateljem pri stavah. Igralčev odvetnik je nove očitke že zanikal, poročajo mediji.

Oktobra lani so v ZDA priprli več kot 30 oseb, med njimi je bil tudi trener Portland Trail Blazers in petkratni udeleženec tekme zvezd Chauncey Billups, ki jim tožilstvo očita prevaro pri športnih stavah in pokru, pa tudi povezave z mafijo.

Tako Billups kot Rozier vse očitke zanikata, po plačilu večmilijonske varščine pa se oba branita s prostosti. Ostala sta tudi v svojih klubih, a so ju jeseni dali na čakalni seznam in in ne prejemata plače.

Hujše so obtožbe na račun Billupsa, saj tožilci trdijo, da so organizatorji del dobička od prevar pri nelegalnem pokru plačali tudi kriminalnim družinam Gambino, Genovese in Bonanno za dovoljenja za prirejanje dogodkov na njihovem ozemlju.

Hujše so obtožbe na račun Billupsa. Foto: Reuters

Afera v primeru Rozier je iz marca 2023, ko je ta igral še za Charlotte Hornets. Na tekmi med Hornets in New Orleans Pelicans so udeleženci športnih stav z jezo ugotovili, da se Rozier po prvi četrtini ne bo vrnil v igro in godrnjali, da se jim je porušil sistem stav na njegove statistične podatke.

"Lažne poškodbe so obtoženim omogočile zanesljive zmage v stavah," je lani na novinarski konferenci ob izbruhu afere med drugim plastično ponazorila vpletenost obtoženih v stave newyorška policijska komisarka Jessica Tisch.