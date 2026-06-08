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Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
11.50

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek
Jan Vide NCAA

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 11.50

54 minut

Jan Vide se znova seli

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Jan Vide | Jan Vide se seli v Virginio. | Foto Guliverimage

Jan Vide se seli v Virginio.

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkar Jan Vide bo v novi sezoni lige NCAA nosil dres Virginia Cavaliers. To bo njegov tretji klub v ligi NCAA po UCLA in Loyola Marymountu, kjer je preživel zadnji dve sezoni.

Vide je v prejšnji sezoni za ekipo Lionsov v povprečju dosegal 12,1 točke, štiri podaje in tri skoke na srečanje. Ekipa Virginia Cavaliers je leta 2019 osvojila naslov prvaka lige NCAA. 

21-letni Vide se je pred odhodom v ZDA kalil v mladinskih vrstah Real Madrida. Nekdanji član mladinskega pogona Heliosa je maja 2023 blestel na zaključnem turnirju mladinske evrolige v Kaunasu, ko je še v dresu Real Madrida v povprečju dosegal 20,8 točke, 5,6 skoka in 4,6 asistence na srečanje. Mladi Slovenec je v svoj življenjepis poleg naslova prvaka evrolige takrat dodal še naziv MVP zaključnega turnirja.

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