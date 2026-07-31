Rogliča na treningu zbil avto: To ni najboljši scenarij

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes na Instagramu objavil novico, da ga je pred nekaj dnevi na treningu zbil avto. Ob fotografiji modrice na nogi je zapisal: "To ni najboljši scenarij, ampak takšno je življenje, eh." Zaradi incidenta bo izpustil španski dirki v San Sebastianu in Burgosu.

Primož Roglič bi moral v prvem tednu avgusta nastopiti na enotedenski španski dirki Po Burgosu, a ga na startu ne bo, saj je pred dnevi doživel nesrečo na treningu in staknil manjše poškodbe. Zasavski veteran jo je v trčenju z avtomobilom odnesel srečno, vseeno pa mora izpustiti dirko, ki bi mu služila kot nekakšna generalka pred Vuelto.

Ta ostaja njegov osrednji fokus sezone. Letošnja Vuelta se bo začela 22. avgusta v Monaku in končala 13. septembra v Granadi. Roglič bo na španski pentlji napadel pesto zmago.

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