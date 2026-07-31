Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
31. 7. 2026,
17.42

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič

Petek, 31. 7. 2026, 17.42

13 minut

Primož Roglič

Rogliča na treningu zbil avto: To ni najboljši scenarij

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Primož Roglič | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes na Instagramu objavil novico, da ga je pred nekaj dnevi na treningu zbil avto. Ob fotografiji modrice na nogi je zapisal: "To ni najboljši scenarij, ampak takšno je življenje, eh." Zaradi incidenta bo izpustil španski dirki v San Sebastianu in Burgosu.

Primož Roglič bi moral v prvem tednu avgusta nastopiti na enotedenski španski dirki Po Burgosu, a ga na startu ne bo, saj je pred dnevi doživel nesrečo na treningu in staknil manjše poškodbe. Zasavski veteran jo je v trčenju z avtomobilom odnesel srečno, vseeno pa mora izpustiti dirko, ki bi mu služila kot nekakšna generalka pred Vuelto.

Ta ostaja njegov osrednji fokus sezone. Letošnja Vuelta se bo začela 22. avgusta v Monaku in končala 13. septembra v Granadi. Roglič bo na španski pentlji napadel pesto zmago.   

Preberite še:

Primož Roglič
Sportal Rogliča vendarle ne bo, bo pa v središču pozornosti Evenepoel
Primož Roglič, Remco Evenepoel
Sportal Roglič in Evenepoel še na klasiko San Sebastian: lahko Belgijec izjemno formo s Toura krona z novo zmago?
Primož Roglič Red Bull - BORA - hansgrohe
Sportal Roglič se vrača na dirko, kjer je pred tremi leti že zmagal
Primož Roglič Primož Roglič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.