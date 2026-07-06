Saša Dončić: Hayesa brez Luke ne bo v reprezentanci

Po boleči klofuti, ki jo je slovenska izbrana vrsta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prejela v petek proti Estoniji (71:92), in ob boku podpisa novega sodelovanja Košarkarske zveze Slovenije in Pivovarne Laško Union je pred predstavnike medijev stopil športni direktor KZS Saša Dončić. Ta je med drugim spregovoril o odpovedih v izbrani vrsti, Jaxsonu Hayesu, ligi NCAA in prihodnosti izbrane vrste.

"V zadnjih letih je bilo veliko negativnih komentarjev, čeprav smo se redno uvrščali na velika tekmovanja. Naredil se je nekakšen negativen kult od nekaj posameznikov, ki so potencirali določene stvari," trenutno stanje okoli izbrane vrste opisuje športni direktor KZS Saša Dončić. Ta kljub zadnjemu rezultatu ostaja pozitiven, kljub eni slabših predstav Slovenije v zadnjem času, ko je v petek v Estoniji povsem pregorela, pa verjame, da to ni realen pokazatelj dogajanja v izbrani vrsti, ki je trenutno v procesu pomlajevanja.

"Drugi polčas proti Estoniji so fantje dali energijo, trudili so se, borili, prišel je dan, ko nismo mogli zadeti, Estoncem pa je padlo vse. Tukaj je bila največja razlika, mislim, da tudi rezultat ni pokazatelj realnega stanja, verjamem pa, da se bodo fantje iz tega poraza nekaj naučili in bodo to unovčili proti Švedski," se je proti današnjemu tekmecu ozrl Dončić.

Slovence danes v Stožicah ob 20.00 čaka boj s Švedsko. Foto: Filip Barbalić

"Reprezentanca je trenutno v najtežjem stanju, daleč od tega, da bi bilo najslabše, ker je veliko odpovedi in so šli nekateri fantje tudi v NCAA, na katere smo računali. Kar pa zadeva klubsko košarko, če ne bo sponzorjev in sredstev, bo iz leta v leto slabše, manjša se bazen, posledično pa trpi tudi reprezentanca," je še dodal. "Treba se je zavedati, da se košarka igra po celi Evropi. Grki, ki so velesila, so izgubili proti Romuniji pa nato še doma proti Portugalski. Danes vsi igrajo košarko in uvrščanja na velika tekmovanja niso več tako samoumevna, kot so bila včasih."

O odpovedih: Včasih se preveč z lahkoto reče, "me ne bo"

Slovenija v tem ciklu nastopa precej oslabljena in v spremenjeni zasedbi, kot je bilo pričakovati pred začetkom poletja. Med drugim manjkajo Luka Dončić, Vlatko Čančar, Aleksej Nikolić, pa tudi Luka Ščuka, na zadnji tekmi je manjkal še Klemen Prepelič. "Če je odsotnost upravičena, je upravičena, se mi pa tudi zdi, da se včasih preveč z lahkoto reče: 'Me ne bo, pridem mogoče naslednjič.' Pomanjkanje igralcev je vedno, a verjamem, da se bo tudi ta situacija uredila. Po eni strani je dobro, da so se zgodile nekatere odpovedi, ker potem v ogenj pošlješ mlajše fante. Generacije, ki prihajajo, so pokazale, da so potencial, da znajo igrati in so dokazali, da znajo igrati košarko. Je pa nastala velika vrzel tam od letnika 2001 do 2006 in takšnih lukenj si v prihodnosti ne smemo več dovoliti," je še dodal Dončić.

Hayesa brez Dončića ne bo v reprezentanci

Vloga naturaliziranega košarkarja je tudi v tem ciklu pripadla Alenu Omiću, ki se je nesebično znova odzval na vabilo v izbrano vrsto. Tik pred tem je slovenski potni list prejel tudi Jaxson Hayes, ki ga je selektor Sekulić v izbrani vrsti ob uspešnem prvem delu kvalifikacij pričakoval avgusta, a je zdaj Dončić potrdil, da bo Hayes na voljo takrat kot Dončić, ki je letošnje poletje v reprezentanci že prečrtal. Luka in Hayes sicer od naslednje sezone ne bosta več sodelovala v klubu, saj je bil Hayes zamenjan v Utah Jazz, kar je porajalo morebitna vprašanja tudi glede njegove vloge v izbrani vrsti.

Jaxson Hayes in Luka Dončić v naslednji sezoni ne bosta več klubska soigralca. Foto: Reuters

"Dogovorili smo se, da Jaxsona Hayesa brez Luke Dončića nima smisla vpeljevati in se bo pridružil izbrani vrsti, ko bo tam tudi Luka. Tukaj ne bo nobenih izjem. Z Jaxsonom se od menjave v Utah še nismo slišali, ker se je to zgodilo pred kratkim, fokus je trenutno na Švedski, bo pa čas, da se slišimo. Mislim pa, da to ne bo imelo nobenega vpliva na igranje za izbrano vrsto. Realno ne pričakujem nobenih težav," je ob Hayesovem odhodu iz Lakersov še dodal športni direktor zveze.

Ob tem je jasno, da Slovenija poleg Hayesa v vlogi naturaliziranega košarkarja išče novo rešitev, ki bo izbrani vrsti lahko pomagala tudi med klubsko sezono. "Razmišljamo, delamo na tem, a počasi. Za zdaj še ni nič konkretnega. Tudi za Jaxsona Hayesa je bilo veliko ugibanj, ko je dobil državljanstvo, smo to takoj povedali, in tudi zdaj bomo, ko bo čas za to, vse skomunicirali."

Hayes je sicer naslednji v vrsti, ki so prejeli slovenski potni list, pred njim je ta vloga pripadla Joshu Nebu, a se je to sodelovanje ob pritiskih milanske Olimpie lani pred evropskim prvenstvom hitro sfižilo. Čeprav je Dončić takrat to poglavje zaprl, pa poudarja, da vrata ostajajo odprta vsem. "Jaz nikoli nisem nikomur zaprl vrat, bomo videli v nadaljevanju kvalifikacij, a tukaj je Alen Omić. Ta se je ob vseh peripetijah takoj odzval, tudi zdaj je takoj zraven in kljub novici o Hayesu je ves čas pripravljen pomagati. To je treba ceniti."

Alen Omić trenutno zaseda mesto naturaliziranega košarkarja. Foto: Filip Barbalić

Liga NCAA

Večne polemike se bijejo tudi okoli lige NCAA, kamor se je letos poleti že odpravilo in se bo zajetno število mladih slovenskih košarkarjev. "To je začaran krog, prilagajmo se situaciji, kakršna je. Na srečo imamo takšne košarkarje, kot sta Murić in Omić, ki se vedno odzoveta, Murića smo celo poklicali iz pokoja, da imamo lahko dovolj košarkarjev. Bomo videli, kaj bo. Osredotočeni smo na Švedsko, avgust je še daleč, bomo pa improvizirali in se prilagajali."

Med zadnjimi "žrtvami" sistema lige NCAA je Mark Morano Mahmutović, ki zaradi zahtev univerzitetne ekipe Syracuse Orange ne bo igral na evropskem prvenstvu do 20 let, ki se bo v soboto začelo v Ljubljani, saj je moral nemudoma odpotovati v ZDA. Enaka zgodba se je na primer odvila tudi pri Urbanu Klavžarju.

Mark Morano Mahmutovič zaradi obveznosti v ZDA ne bo igral na evropskem prvenstvu do 20 let. Foto: Filip Barbalić

"Težava lige NCAA je ta, da nimajo enega Adama Silverja, torej komisarja lige, temveč je teh ljudi veliko več in se je preprosto z njimi pogovarjati. Ti odhodi se dogajajo že nekaj časa, nekateri se bodo zdaj že začeli vračati, tudi tu bo vprašanje njihovo stanje. A tukaj imamo zvezane roke," je dejal Dončić in spregovoril tudi o nekaterih košarkarjih, ki so šolanje v ZDA že končali in se počasi vračajo v Evropo.

"Na prvi pogled pri tistem, kar smo videli po nekaj letih igranja oziroma tudi neigranja, nekega bistvenega napredka ni videti. Kar zadeva košarkarsko stališče, ne vem, koliko se bodo nazaj vračali močnejši, je pa tukaj vidik financ, ki mu pri nas ne pridemo do gležnjev, in če si fantje s tem zagotovijo prihodnost, jih seveda podpiramo," je še dodal športni direktor KZS.

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