Lucas Coenen je zaradi poškodbe odpovedal še tretjo dirko svetovnega prvenstva v motokrosu in tako vse bolj postaja jasno, da je izgubil naslov prvaka, ki mu je bil še pred dvema tednoma kot na dlani. Ta vikend dirkajo v Belgiji. Zloglasni Lommel bo ob 17.25 gostil kvalifikacijsko vožnjo, seveda tudi s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem.

Poškodbe so del motokrosa, enega najtežjih športov, in pogosto krojijo razplet prvenstev. Očitno bo tako tudi v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP. Lucas Coenen (KTM) je imel po 11 od 19 dirk že 68 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (Honda), Romain Febvre (Kawasaki) in Tim Gajser (Yamaha) pa sta za mladim Belgijcem zaostajala že za več kot 100 točk. Zdelo se je, da bo 19-letnik v svoji drugi sezoni v elitnem razredu postal svetovni prvak.

Nato pa se je na kvalifikacijski vožnji v Angliji nesrečno poškodoval. Zaradi ukleščenih živcev v predelu kolka je po britanski veliki nagradi izpustil še češko in enako bo tudi domačo dirko v Flandriji. Nastop na zloglasni mivki v Lommelu je odpovedal že po prostem treningu. Še tretjo zaporedno dirko bo tako ostal brez ene same točke. Vodstvo v skupnem seštevku je izgubil že minilo nedeljo po prvi vožnji Loketa. V Belgijo je tako Herlings prišel z 49 točkami prednosti. To nedeljo lahko Coenena prehiti še Febvre.

MXGP, skupni seštevek sezone (13/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 615 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 566

3. Romain Febvre (Kawasaki) 541

4. Tim Gajser (Yamaha) 489

5. Ruben Fernandez (Honda) 414

6. Andrea Adamo (KTM) 411

7. Maxime Renaux (Yamaha) 408

8. Tom Vialle (Honda) 367

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 204

Lommel bo kvalifikacijski vožnjo v MXGP gostil ob 17.25. Pred tem je bil na uradnem treningu najhitrejši Herlings. Veteran je favorit za zmago, saj vemo, kako dober je na mivki. Gajser je bil na treningu četrti, a je krog odpeljal dve sekundi počasneje od nizozemskega tekmeca. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je dosegel 22. čas.

Nedeljska dirka se začne ob 13.15 v razredu MX2, ob 14.15 pa je na sporedu štart prve vožnje v MXGP. Odločitev o zmagovalcu bo padlo ob 16.10 oziroma ob 17.10.