Slovenska izbrana vrsta do 20 let se še naprej trdo pripravlja na začetek EuroBasketa, ki se bo v Ljubljani začel čez dober mesec dni. Med košarkarji, ki so na priprave pripotovali po odličnih sezonah, je tudi član novopečenega slovenskega prvoligaša, Gorice, 18-letni in 211 centimetrov visoki Aljaž Menič, ki je klubsko sezono sklenil s povprečjem dvojnega dvojčka.

Med košarkarji, ki imajo v teh dneh verjetno premalo ur, zagotovo izstopa Aljaž Menič, ki se ob pripravah na najpomembnejši reprezentančni trenutek leta mudi tudi na zrelostnem izpitu, saj v teh dneh opravlja tudi maturo. "Brez priprav ni nič, zato je pomembno, da se držimo navodil strokovnega štaba, čim bolje delamo in se pripravimo na prvenstvo. Zraven imamo nekateri še maturo, torej še eno dodatno stvar, ki jo moramo narediti, ampak mislim, da se bo s pravim pristopom vse poklopilo. In tudi priprave verjamem, da bodo zelo uspešne. Večina fantov je leto starejših, ti so že lani naredili maturo, tako da se lahko verjetno zanesem tudi na pomoč katerega od njih (smeh, op. p.)," kljub napornemu obdobju ostaja nasmejan Menič.

Za 18-letnim košarkarjem je odlična sezona v dresu Gorice, ki je v drugi ligi letos v povprečju dosegal kar 14,9 točke in 10,5 skoka na tekmo in bil med najzaslužnejšimi, da je Gorica osvojila naslov druge lige in se zavihtela med prvoligaše, potem ko je v finalu premagala Plamo pur iz Ilirske Bistrice. "Cilj je bil že od samega začetka sezone, da nam uspe priti v prvo ligo. Že v rednem delu nam je to kar dobro uspevalo, Plama Pur je bila sicer v boljšem položaju, a smo kljub temu v končnici izkoristili priložnost in najprej dobili pomembno tekmo v gosteh, nato pa še doma opravili svoje delo in zmagali. S svojimi predstavami sem zadovoljen, a nič se ne bi zgodilo brez mojih soigralcev in brez trenerja ter dobrih napotkov. Vesel sem za celo ekipo, da smo naredili korak naprej in da sem dobro prispeval k temu," razlaga Menič.

V teh dneh opravlja tudi zrelostni izpit - maturo. Foto: FIBA

Korak za korakom

211 centimetrov visoki košarkar je bil tudi del lanske reprezentance do 19 let, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila bronasto odličje. Zatem je košarkar, ki je doma iz Borjane, dres tretjeligaša Tolmina zamenjal za dres Gorice, zdaj ga čaka še preizkus v prvi ligi, saj bo kariero najverjetneje nadaljeval v Novi Gorici. "Cilj je, da ostanem v klubu, smo še v pogovorih, a mislim, da sem naredil dober korak naprej tudi osebno. Prejšnje leto smo prešli iz tretje v drugo ligo, tudi letos se je vse poklopilo. Mislim, da tudi v prvi ligi znamo biti dobra in konkurenčna ekipa," je samozavesten Menič.

Tudi na njegov naslov bodo zagotovo slej kot prej ob nadaljevanju odličnih predstav potrkali številni snubci, med njimi zagotovo tudi takšni iz lige NCAA, ki je v zadnjem obdobju poskrbela za pravo invazijo selitev mladih slovenskih košarkarjev čez lužo. "Sigurno je zadeva zanimiva za vse mlade košarkarje, vsi vemo, da se tam obračajo veliki zneski. Teoretično ti takšne stvari gotovo dajo nekaj za razmislek, a za zdaj sem povsem osredotočen na svoje delo v Sloveniji, kjer si želim odigrati vsaj še kakšno sezono na čim višjem nivoju," poudarja 18-letni košarkar.

Reprezentanti se pripravljajo na domače veliko tekmovanje. Foto: Sportal

Fokus pri izbrani vrsti

Zdaj je njegov fokus povsem pri delu v reprezentanci, s katero si želi julija doseči nov odmevni rezultat. Prvo tekmo bodo Slovenci odigrali 11. julija, nato jih v skupinskem delu čakata še dve. "Pričakovanja lahko vedno ustvarijo pritisk, a sam na to gledam z drugega zornega kota kot dobro motivacijo, da se res čim bolje izkažemo pred domačimi gledalci. Ko se tekme enkrat začnejo, pa je tudi ta pritisk pozabljen in nam vse skupaj daje le še dodatno moč. Igrati doma je samo še dodatna motivacija, veliko ljudi je bilo že na tekmah druge lige, upam, da bo tudi v Ljubljani čim več ljudi in res toplo vabim vse, da nam dajo tiste dodatne moči, ki jih bomo še kako potrebovali."

Ob njegovem konstantnem preboju in napredku se kažejo tudi sončni žarki pri morebitni zapolnitvi manka pod obroči slovenske izbrane vrste, ki je v zadnjih letih na tem položaju precej podhranjena. A Menič ne želi prehitevati in preskakovati stopnic. "Čaka me še veliko dela, predvsem na fizični pripravi, na telesu, a mislim, da lahko fantje, ki smo tukaj čez nekaj let ob pravem delu konkuriramo in smo tudi del članke ekipe. A za to bo treba še trdo delati in to upravičiti," je prepričan Menič.

Ista generacija je lani osvojila bron na svetovnem prvenstvu. Foto: Aleš Fevžer

Že čez dober mesec dni ga s soigralci čaka boj za najvišja mesta v Stožicah. Nazadnje je v tej generaciji Slovenija uspeh slavila leta 2024, ko je bila takrat reprezentanca srebrna, skupaj jih ima Slovenija v tej kategoriji že šest. "Uspehi prejšnjih generacij na prvenstvih do 20 let, hkrati je to zadnja stopnička pred vstopom med člane, tako da je zagotovo ena najpomembnejših. Cilj je zagotovo dober rezultat, mislim, da ni izgovora, da tudi mi ne bi posegli po najvišjih mestih, a najprej je fokus na pripravah, potem pa se bomo pogovarjali naprej," poudarja Menič, ki si želi čim bolj polnih Stožic.

"Znanci in prijatelji se zanimajo za karte, meni je to res dodatna motivacija, tudi domači me podpirajo in tudi iz javnosti je odziv dober, tako da je res samo pozitivno, da se ljudje zanimajo za slovensko košarko. Še enkrat bi rad vse navijače povabil v čim večjem številu," je še dodal mladi slovenski košarkar.

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