"Takšne igre si na zaslužimo!" Slovenci bodo igrali za bron z Japonsko.

Slovenska odbojkarska reprezentanca v kitajskem Ningboju v polfinalu ni bila kos velikemu izzivu. Poljska, branilka naslova v elitni ligi narodov, je slavila s 3:0 (16, 19, 17). Slovence je sprva zaustavil odličen blok Poljakov, na začetnem servisu je blestel izkušeni Wilfredo Leon, odlično je igral tudi Bartlomiej Boladz (11 točk). V slovenskih vrstah zares razpoloženega posameznika ni bilo, a četa Fabia Solija ostaja v igri za prvo odličje v ligi narodov. Nasprotnik na nedeljski tekmi za tretje mesto bo Japonska, ki je z 2:3 izgubili v drugem polfinalu z ZDA.

Slovenski odbojkarji, ki se v ligi narodov, v kateri nastopa le najboljših 18 reprezentanc sveta, dokazujejo od leta 2021, so se na zaključni turnir najboljše osmerice uvrstili že petkrat. Le enkrat so tekmovanje zaključili v četrtfinalu, trikrat so se prebili v polfinale, tako želenega odličja pa jim doslej še ni uspelo osvojiti. Novo priložnost bodo imeli v nedeljo, na tekmi za tretje mesto. Pot do velikega finala so jim s suvereno predstavo zaprli Poljaki.

Blok nerešljiva uganka za Slovenijo

Prva reprezentanca sveta je svoje mišice pokazala že v uvodnem nizu. Z odličnim blokom so prišli do prve občutne prednosti, povedli so s 7:3. Čeprav je bilo treba garati za vsako osvojeno točko, se Slovenci niso predali. Na sredini niza so se znova približali Poljakom in s točko Roka Možiča izid tudi poravnali na 14:14.

Varovanci Nikole Grbića so imeli pripravljen silovit odgovor. Znova so si ustvarili nekaj točk prednosti, nato pa so na krilih eksplozivnega začetnega udarca Wilfreda Leona hitro zapečatili usodo prvega niza, Slovenijo so pustili na 16 točkah.

Nalet Poljakov se je nadaljeval tudi na začetku drugega niza, a se je Slovenija po zaostanku z 0:3 zbrala in začela nizati svoje točke. Na 7:6 je za vodstvo Slovencev poskrbel Jan Kozamernik, a se Poljaki niso zmedli. Znova so prevzeli pobudo in z dobro, nepopustljivo obrambo spet zadihali nekoliko lažje. Slovenski odbojkarji so imeli svoje priložnosti, a so ostale neizkoriščene, na drugi strani pa so branilci naslova še enkrat pritisnili na plin v drugi polovici niza in prišli do odločilne prednosti.

Servis Leona dokončal delo

Razpoloženi Wilfredo Leon je bil znova nezaustavljiv na začetnem udarcu. Foto: Volleyball World

Po rezultatu 20:18 v korist Poljske je slednja nanizala še tri zaporedne točke in zanesljivo dobila tudi drugi niz. Spet so se Poljaki zanašali tudi na močan začetni udarec Leona, odlično je igral tudi Bartlomiej Boladz.

Tudi v začetku tretjega niza se zgodba ni bistveno spremenila. Za vodstvo Poljske s 4:0 sta poskrbela nova asa Leona. Slovenska barka se je začela dokončno potapljati. Poljaki so suvereno držali varno prednost in povedli z 20:13. Sanj o finalu je bilo konec, a Slovenija ostaja v igri za svoje prvo odličje v ligi narodov. V nedeljo jo čaka tekma za tretje mesto.

Jutri moramo igrati drugače

Fabio Soli tokrat ni bil zadovoljen z igro svojih varovancev. Foto: VolleyballWorld Slovenski selektor Fabio Soli po tekmi ni skrival razočaranja. "Danes smo v primerjavi s Poljaki trpeli v vseh elementih igre. Imajo odlične igralce, igra na povprečni ravni pa ne more zadostovati njihovi kakovosti, če želimo biti konkurenčni. Na igrišču moramo pustiti vse in igrati na meji svojih zmožnosti, če se želimo enakovredno kosati s Poljaki. Danes se nismo temu niti približali. Trpeli smo v situacijah, ki jih običajno rešujemo precej bolje. Čutiti je bilo pritisk in veliko čustev, ki jih mnogi še niso vajeni. Z rezultatom in predstavo nisem zadovoljen. Po izjemnih predstavah v letošnji ligi narodov si takšne igre na zaslužimo. Iz današnje tekme se moramo veliko naučiti in jutri prikazati drugačno predstavo. Jutrišnji nasprotnik bo izkušenejši od nas in premore veliko kakovosti," je povedal italijanski strokovnjak.

S selektorjem se strinja tudi Jan Kozamernik. "Na žalost so nam pešali vsi začetki nizov, tako z vidika zbranosti kot kakovosti igre. Potem je proti takšni ekipi, ki dobro servira ter igra kakovostno v bloku in obrambi, zelo težko nadoknaditi zaostanek. Ni veliko trenutkov, ko lahko zadihaš. Prehitro smo jim dovolili, da so se oddaljili, in jim prepustili preveč prostora na igrišču, kar nas je danes stalo zmage. Enostavno moramo igrati bolje, če želimo nastopati v finalih in se boriti za medalje. Igrati moramo kakovostneje in natančneje, kar pričakujem, da bomo že jutri izboljšali," pravi slovenski bloker.

Američani drugi finalisti lige narodov

V izenačenem drugem polfinalnem obračunu so Američani sredi prvega niza izničili japonsko prednost in v končnici zaigrali precej bolje za vodstvo z 1:0. V drugem so vseskozi vodili azijski odbojkarji, čeprav so jim Američani vse do konca dihali za ovratnik, a tokrat preobrata niso zmogli. Tudi tretji niz je bil povsem izenačen, Japonci pa so bolje odigrali končnico in povedli z 2:1 v nizih.

V četrtem so znova na plin pritisnili odbojkarji ZDA, imeli praktično skozi celoten niz nadzor nad igro in prednost zadržali vse do konca. V izenačenem petem nizu so bili Američani dolgo časa za malenkost spredaj, Japonci so vmes za trenutek povedli pri 12:11, a so Američani poskrbeli za nov preobrat in storili dovolj, da so ujeli vstopnico za finale. Američani so Japoncem zadali sploh prvi poraz v letošnji sezoni lige narodov.