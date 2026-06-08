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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
10.38

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Natisni članek
Stefan Joksimović Martin Krampelj Slovenska košarkarska reprezentanca

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 10.38

1 ura, 12 minut

Stefan Joksimović znova močno opozoril nase

Avtor:
STA

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slovenska košarkarska reprezentanca : Češka, Stefan Joksimović | Stefan Joksimović | Foto Aleš Fevžer

Stefan Joksimović

Foto: Aleš Fevžer

Mladi slovenski reprezentant Stefan Joksimović za Baskonio ta konec tedna ni igral, saj je bil konec tedna del tradicionalnega adidasovega kampa v Trevisu.

Tam je po pisanju krovne slovenske zveze 17-letni Joksimović pokazal razkošen talent in bil izbran za najkoristnejšega igralca turnirja. Mladi slovenski reprezentant je zadnjo tekmo za člansko ekipo Baskonie odigral 12. aprila proti Gran Canarii.

Slovenski košarkar Martin Krampelj je v Španiji končal sezono z Bilbaom, potem ko je Valencia v prvem krogu končnice na dve zmagi slavila brez poraza, je v pregledu reprezentantov izpostavila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Najbolj prepričljiva na začetku končnice v Španiji je bila Valencia, ki je brez poraza na počitnice poslala zasedbo Bilbaa. Tekmi je dobila s tesnih 83:80 in z 88:71.

Krampelj je za Bilbao na prvi tekmi na parketu prebil slabih 12 minut ter zabeležil šest točk, tri skoke in podajo. Na drugi je bil najboljši igralec svoje ekipe. Igral je nekaj manj kot 20 minut in za slovo od sezone zbral 11 točk, dva skoka in dve podaji

Brez polfinala je ostal madridski Real. Vodilno moštvo po rednem delu je moralo premoč priznati zasedbi Tenerifa. Z enakim izidom je izpadla tudi Baskonia, ki jo je izločil Joventut.

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