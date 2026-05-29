Med slovenskimi košarkarji do 20 let, ki bodo julija lovili uspeh na domačem Eurobasketu, bo med vodilnimi členi ekipe skoraj zagotovo znova tudi Vit Hrabar, ki se je v zadnjih letih večkrat dokazal za enega najpomembnejših posameznikov te generacije. Ob tem ga čaka tudi pomembna odločitev o tem, kje bo nadaljeval svojo košarkarsko pot.

"Od vseh zborov do zdaj sem se tega najbolj veselil, ker je ekipa ista, res se dobro razumemo in zavedamo se, da je to verjetno zadnje leto, ko smo skupaj," je ob boku začetka priprav izbrane vrste do 20 let razlagal Vit Hrabar, ki je na vseh velikih tekmovanjih te generacije dokazal, da je nepogrešljivi člen izbrane vrste. Na lanskem svetovnem prvenstvu do 19 let, ko je Slovenija osvojila zgodovinsko tretje mesto, je bil ravno ob boju za bron z 20 točkami ob Žaku Smrekarju najučinkovitejši košarkar slovenske izbrane vrste.

Zdaj je pred njim in soigralci v reprezentanci nov velik izziv in hkrati zadnji v mlajših kategorijah, ko bodo julija Stožice gostile najboljše evropske reprezentance do 20 let. "Vsi smo navdušeni in komaj smo čakali, da se spet vidimo in začnemo trenirati. Seveda smo tu vsi z mislijo, da ponovimo uspehe, ki smo jih s to ekipo že, sploh zdaj, ko vemo, da smo tega sposobni," poudarja Hrabar.

V minuli sezoni je dosegel prve točke v Evroligi.

Ta je pri 16 letih po izvrstnih predstavah v dresu izbrane vrste do 16 let dobil ponudbi za dokazovanje najprej pri Real Madridu in tudi Baskonii, ki mu je zatem tudi ponudila pogodbo. Od takrat je član španske ekipe, leta 2024 je debitiral v Evroligi, letos marca pa je z zabijanjem proti Dubaju dosegel tudi svoji prvi točki v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Veliko mu pomeni, da ima pri Baskonii tudi slovensko družbo, saj se tam kali tudi 17-letni Stefan Joksimović. "To res pomaga, sploh ob slabših trenutkih in obdobjih je nekdo, ki zraven tebe govori materni jezik, res dobrodošel. Vse je potem dosti lažje," pravi Hrabar.

A medtem ko bo Joksimović vsaj še eno sezono zagotovo ostal v vrstah španskega kluba, pa je prihodnost Hrabarja bolj vprašljiva. Potem ko je v tej sezoni prešel pod okrilje Miška Ražnatovića, so vse glasnejše tudi govorice, da se bo tako kot številni njegovi vrstniki v prihodnji sezoni preselil v NCAA. "Iskreno, ne vem še nič … ne vem, kaj se bo zgodilo. Čakam in bomo videli. Odprt sem za vse opcije, v igri je tudi NCAA," je povedal 20-letni Primorec.

"Iz vsake sezone do zdaj sem se nekaj naučil, tudi iz te. Bila je … vrtoglava. Dosegel sem prve točke v Evroligi, kar so bile moje sanje. V Baskonio sem prišel zato, da pomagam ekipi in napredujem. Trenutek, ko sem se prvič vpisal med strelce, je bil res uresničitev sanj. Skozi celotno sezono in vso dogajanje mi je ob strani stala družina. Iz sezone sem se veliko naučil in verjamem, da mi bo to prišlo prav tudi za naprej. Pomembna izkušnja, zagotovo," o zadnjem obdobju pripoveduje Hrabar, ki se je že znašel tudi na širšem spisku članske izbrane vrste.

Želja po tretjem odličju

Zdaj je njegova osredotočenost povsem pri prihajajočem reprezentančnem velikem tekmovanju in pripravah pod vodstvom Danijela Radosavljevića. "Tega sem se res veselil in za piko na i bomo igrali še pred domačimi navijači. To, kar mi tukaj doživljamo, se ne more primerjati z nobeno ekipo, z nobenim klubom. Čutimo res veliko povezanost," poudarja Hrabar, ki si s to generacijo želi še tretjega odličja na velikih tekmovanjih.

Se bo Slovenija veselila novega odličja?

"Ne čutim še nobene nervoze, mogoče jo bom malce pred začetkom, a za zdaj smo res vsi mirni. Ciljamo na najvišja mesta, to lahko vsi povemo brez zadržkov. Vsako leto znova ne gledam nazaj, ni pomembno, kaj je bilo pred tem, kakšna je bila moja vloga, vsako poletje znova se moram dokazati in priti do svojih minut, si jih prislužiti. Do svojih košev, do svoje igre," pravi.

Hrabar se veseli tudi prihoda manjkajočih členov, ki so (še) odsotni zaradi opravičljivih razlogov, to so Žak Smrekar, Mark Padjen, Mark Morano Mahmutović, Urban Kroflič in Lian Boisa. "Priprave bodo dolge, večina fantov se nam pridruži v naslednjem ciklu, tako da se ta začetni manko na koncu gotovo ne bo poznal. Vsi fantje, ki smo že tukaj, in tisti, ki še bodo, razmišljamo na enak način in vsi stremimo k enemu cilju," je še dodal Hrabar.

