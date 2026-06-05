V LifeClass Hotels & Spa Portorož poletje zaživi v svoji najlepši obliki – z jutri ob morju, dnevi na plaži, aktivnostmi na svežem zraku, kulinariko z mediteranskim značajem in večeri, ki se zaključijo ob glasbi, sladicah in prijetnem portoroškem utripu.

Ko se dnevi podaljšajo, zrak zadiši po soli in se Portorož odene v poletno energijo, se v hotelih LifeClass začne sezona brezskrbnih obmorskih doživetij. Tu se poletje začne z jutranjim pogledom proti Piranskemu zalivu, nadaljuje s skokom v morje ali osvežitvijo v bazenu ter konča ob večerni glasbi, lahkotni kulinariki in sprehodu po promenadi.

Foto: Jaka Ivančič

Resort LifeClass združuje hotele tik ob morju, dve hotelski plaži, bogato ponudbo bazenov, razgiban poletni program in številne kotičke za razvajanje. Gostje lahko izbirajo med sproščenim utripom hotelske plaže Meduza 4* ter bolj umirjenim ambientom plaže Meduza Exclusive 5*, kjer so poletni dnevi posvečeni soncu, morju in udobju. Plaža Meduza je tudi letos prejemnica Modre zastave, mednarodnega priznanja za urejenost, kakovost in trajnostno naravnanost kopališča.

Foto: Jaka Ivančič

Tisti, ki poletje radi preživijo aktivno, se lahko pridružijo programu ACT-ION, ki vključuje vodene vadbe, jogo, vodno aerobiko, kolesarjenje in druge aktivnosti na svežem morskem zraku.

Za najmlajše v LifeClassu poskrbijo z animacijskim klubom, ki poteka na plaži in v zaprtih prostorih. Otroci lahko uživajo v ustvarjalnih delavnicah, igrah, gibanju in poletnih dogodivščinah pod vodstvom animatorjev, starši pa si medtem privoščijo trenutek zase – na plaži, ob bazenu ali ob kavi z razgledom.

Foto: Jaka Ivančič

Poseben del poletnega utripa je tudi kulinarika. Na plaži goste pričakajo bari in restavracija s poletnimi jedmi, osvežilnimi pijačami, koktajli in okusi Mediterana. Ko se dan prevesi v večer, se dogajanje preseli tudi v Café Central, kjer sladice, sladoledi in glasba v živo ustvarjajo prijetno vzdušje za zaključek poletnega dne.

Foto: Jaka Ivančič

V LifeClass Hotels & Spa Portorož poletje ni vezano le na plažo, bazen ali hotelsko sobo. Je skupek majhnih trenutkov: jutranja joga ob morju, otroški smeh na plaži, kosilo z razgledom, večerna glasba, sprehod po promenadi in občutek, da je vse, kar potrebujete za pravi oddih, na dosegu roke.