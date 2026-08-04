Nova lepotna obsesija: mini hladilniki v kopalnicah

Mini hladilniki, ki so bili nekoč rezervirani predvsem za študentske sobe, hotelske sobe ali domače bare, postajajo eden najbolj zaželenih dodatkov sodobnih kopalnic.

Povpraševanje po mini hladilnikih hitro narašča, saj jih uporabniki vse pogosteje uporabljajo za shranjevanje kozmetike, prehranskih dopolnil, probiotičnih napitkov in zdravil za hujšanje, kot je Ozempic.

Ker si želijo najpogosteje uporabljene izdelke vedno imeti pri roki, vse več ljudi kozmetiko, prehranska dopolnila in zdravila shranjuje v mini hladilnikih, nameščenih v kopalnicah, garderobah ali spalnicah, namesto v kuhinjskem hladilniku, poroča The Guardian.

Povpraševanje je močno naraslo

Emma Lewis, vodja marketinga pri proizvajalcu hladilnih naprav Sub-Zero & Wolf, pravi, da se je povpraševanje po mini hladilnikih v zadnjih dveh letih povečalo kar za desetkrat.

Kupci jih vse pogosteje vgrajujejo v kopalnice, garderobne sobe in celo domače pisarne. Po njenih besedah so bili mini hladilniki prvotno namenjeni hlajenju pijač v domačih barih ali telovadnicah, danes pa v njih najpogosteje končajo kreme za obraz, prehranska dopolnila, napitki za zdravje črevesja in zdravila v obliki injekcij.

"Veliko bolj priročno je, da imate izdelke pri roki v kopalnici, kot da bi morali vsakič do hladilnika v kuhinji. Prav ta občutek udobja ljudje danes najbolj iščejo," pojasnjuje Lewisova.

Medtem ko nov retro mini hladilnik znamke Smeg s prostornino 38 litrov pa stane okoli tisoč evrov, pa so veliko dostopnejše rabljene različice, katerih povprečna cena je okoli 52 evrov. Na britanski platformi Gumtree so se iskanja mini hladilnikov med januarjem in junijem povečala za kar 85 odstotkov.

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So mini hladilniki za kozmetiko res potrebni?

Čeprav proizvajalci poudarjajo praktičnost, dermatologi opozarjajo, da večine kozmetičnih izdelkov sploh ni treba hraniti na hladnem. Dermatolog dr. Ariel Haus meni, da gre pri številnih izdelkih predvsem za modno muho. "Mini hladilnik je koristen za peščico učinkovin, za skoraj vse preostalo pa je predvsem marketinški trik," poudarja.

Po njegovih besedah imajo od hlajenja največ koristi serumi z vitaminom C ter retinoidi, med katere spadata tudi retinol in tretinoin.

"Aktivne oblike vitamina C, kot je L-askorbinska kislina, so zelo nestabilne in ob izpostavljenosti toploti, svetlobi ter zraku hitro oksidirajo. Ko serum porumeni ali porjavi, izgubi svojo učinkovitost, zato mu shranjevanje v hladilniku dejansko podaljša življenjsko dobo."

Podobno velja tudi za retinoide, ki se v toplejšem okolju hitreje razgrajujejo. Vendar pa ni razloga, zakaj ne bi naštetih serumov shranjevali v glavnem, kuhinjskem hladilniku. Podobno velja za zdravila za hujšanje in druga zdravila, ki jih je treba shranjevati pri nižji temperaturi.

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Katerih izdelkov ni treba hraniti v hladilniku?

Med najpogostejšimi zmotami so kreme za predel okoli oči in obrazne maske v lističih. Dr. Haus pojasnjuje, da hladna krema za oči sicer začasno zoži krvne žile in zmanjša zabuhlost, vendar je učinek predvsem estetski in kratkotrajen.

Tudi obrazne maske v lističih po njegovih besedah ne potrebujejo hlajenja. "Takšne maske so namenjene enkratni uporabi, zaprte v embalaži in izdelane tako, da več mesecev brez težav zdržijo pri sobni temperaturi. Če jih ohladite, serum ne bo nič učinkovitejši – maska bo le za nekaj trenutkov prijetno hladila kožo."

Mini hladilnik ni primeren za vsako kopalnico

Sicer pa strokovnjaki opozarjajo, da mini hladilnik ni primeren za vsako kopalnico. Zaradi električne varnosti morajo biti električne vtičnice namreč dovolj oddaljene od vode, okoli hladilnika pa mora biti tudi dovolj prostora za prezračevanje, da se prepreči njegovo pregrevanje.

Zato so takšne naprave primernejše za večje kopalnice, garderobne sobe ali druge suhe prostore, medtem ko za manjše kopalnice oziroma tako imenovane mokre kopalnice niso priporočljive.

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