Veliki tuni povzročili zmedo med kopalci v Pulju. So bežali pred morskim psom?

Na hrvaški obali so posneli nenavaden prizor, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. V neposredni bližini kopalcev so iz morja večkrat skočili veliki tuni, kar bi po mnenju nekaterih lahko predstavljalo tudi nevarnost bližine morskega psa.

Na videoposnetku s puljske plaže Verudela je videti, kako tuni skačejo iz morja le nekaj metrov od ljudi, ki brezskrbno plavajo in se kopajo. Čeprav tuni praviloma niso nevarni za človeka in ljudi ne napadajo, lahko zaradi svoje velikosti ob sunkovitih skokih povzročijo tudi hude poškodbe, če zadenejo plavalca, saj odrasli primerki tehtajo tudi več sto kilogramov.

Na družbenih omrežjih je videoposnetek sprožil številne odzive. Medtem ko so nekateri občudovali prizore hitrih in močnih rib, so drugi opozorili na morebitno nevarnost. Pojasnili so, da lahko skakanje tunov iz morja pomeni, da je v bližini morski pes, pred katerim ribe bežijo. "Kjer so tuni, tam je morski pes," je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa je dodal, da skakanje iz vode pomeni, da je v bližini velik plenilec.

Takšni prizori sicer niso povsem neobičajni v Jadranu, saj se v poletnih mesecih modroplavuti tuni pogosto približajo obali med lovom na manjše ribe. Njihovo gibanje je hitro in nepredvidljivo, zato strokovnjaki svetujejo, da se jim ljudje ne približujejo in jih ne poskušajo fotografirati iz neposredne bližine.

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