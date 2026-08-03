Slavna podjetnica in vplivnica v teh dneh počitnikuje pod evropskim soncem, kjer v rožnatem bikiniju in z "veliko Nutelle" uživa na jahti sredi kristalno čistega morja.

Hailey Bieber očitno uživa na počitnicah v Evropi, kamor se je odpravila skupaj s svojim slavnim možem, glasbenikom Justinom Bieberjem. Kje natanko si zakonca polnita baterije, ni znano, svojim sledilcem na Instagramu sta izdala le, da uživata na jahti, obdana s kristalno čistim morjem.

"Različni odtenki modre in veliko Nutelle," je ob objavi zapisala 29-letna zvezdnica in sledilce navdušila z rožnatim bikinijem. Objavo je pospremila z več fotografijami, med katerimi se je znašla tudi sladica z bogato plastjo Nutelle, ki je dopolnila sproščeno počitniško vzdušje.

Z Justinom sta med drugim obiskala italijanski otok Panarea, kjer so ju opazili med obiskom trgovine s pijačo, nato pa sta se z vozičkom za golf odpravila na nadaljnje raziskovanje otoka. Ker sta bila deležna velike pozornosti oboževalcev, sta se kasneje umaknila in nadaljevala zasebni oddih.

Foto: Guliverimage

Združila moči s Kim Kardashian

Oboževalci so sicer vajeni Haileyjinih fotografij, na katerih razkriva svojo izklesano postavo. Pred nekaj tedni je tudi oznanila, da je postala ambasadorka znamke Skims Kim Kardashian.

Hailey je nastopila v kampanji za spodnje perilo, v kateri je pozirala v različnih kompletih znamke, od črnega modrčka in tangic do nevtralnih kompletov v bež in rjavih odtenkih.

Sicer pa je tudi Hailey ustanoviteljica izjemno uspešne znamke Rhode, ki je v le nekaj letih postala ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na področju nege kože.

Znamka, ki slovi po minimalističnih izdelkih z učinkovitimi sestavinami in prepoznavni estetski podobi, je hitro osvojila mlajšo generacijo potrošnikov ter okrepila Haileyjin vpliv tudi zunaj sveta mode in družbenih omrežij.

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