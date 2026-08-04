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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
18.30

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Marlen Reusser Urška Žigart Dirka po Franciji za ženske

Torek, 4. 8. 2026, 18.30

1 ura, 5 minut

Dirka po Franciji za ženske, 4. etapa

Urška Žigart na kronometru 72., Tour ima novo vodilno

Avtor:
STA

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Marlen Reusser | Marlen Reusser | Foto Guliverimage

Marlen Reusser

Foto: Guliverimage

Švicarska kolesarka Marlen Reusser je nova vodilna v skupnem seštevku dirke po Franciji. Kolesarka ekipe Movistar si je rumeno majico priborila z zmago v njeni paradni disciplini, kronometru, v katerem je tudi svetovna prvakinja. Za Švicarko je to tretja etapna zmaga na Touru, prvič pa bo imela na hrbtu najdragocenejšo majico dirke.

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Na 21 kilometrov dolgi vožnji na čas v Dijonu - dirka je po treh etapah v Švici prišla v domovino - je bila Marlen Reusser štiri sekunde hitrejša od mlade Nizozemke Lieke Nooijen, s tretjim mestom pa bo zelo zadovoljna ena od favoritinj dirke, še ena Nizozemka Demi Vollering. Za Švicarko je zaostala 18 sekund, v skupnem skupnem seštevku pa zaostaja 14 sekund. Na tretjem mestu v generalni razvrstitvi je zdaj z zaostankom 54 sekund Francozinja Cedrine Kerbaol.

Vodilna po treh etapah, Norvežanka Sigrid Ytterhus Haugset, je padla na četrto mesto. Slabše od pričakovanj sta se na zahtevni progi z več kot dvominutnim zaostankom odrezali branilka naslova, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, in Kim Le Court-Pinenaar iz Mavricija.

Slednja je moštvena kolegica edine slovenske predstavnice Urške Žigart pri ekipi AG-Insurance Soudal. Slovenka je zaradi želodčnih težav močno trpela v prejšnji etapi, komaj prišla do cilja in takoj napovedala, da v kronometru ne bo šla na vso moč. Zasedla je 72. mesto, za zmagovalko je zaostala tri minute in 18 sekund. V generalni razvrstitvi je 90., zaostaja 26 minut in 44 sekund.

V sredo bo na Touru prva gorska etapa. Vsebovala bo osem kategoriziranih vzponov, a se na vzponu ne bo končala.

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