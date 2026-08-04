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Avtor:
N. V.

Torek,
4. 8. 2026,
10.44

Osveženo pred

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Nick Cave Pulj Arena koncert

Torek, 4. 8. 2026, 10.44

1 ura, 10 minut

Nick Cave je prispel v Pulj, kjer je razprodal kar dva koncerta

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nick Cave v Pulju | Foto Sasa Miljevic/PIXSELL

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Legendarni glasbenik bo v puljski Areni nastopil dva dni zapored, oba koncerta pa sta razprodana

Sloviti avstralski glasbenik Nick Cave je pred nocojšnjim koncertom v Areni že prispel v Pulj, fotografi so ga ujeli pred enim od tamkajšnjih hotelov. 

Nick Cave v Pulju | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

68-letni rocker bo v Areni nastopil dva dni zapored. Sprva je bil načrtovan le jutrišnji koncert, ki so ga že lani oktobra razprodali le pet dni po začetku prodaje vstopnic, zaradi velikega zanimanja pa so dodali še nocojšnji koncert, ki je prav tako razprodan.

Cave bo po puljskih koncertih odpotoval v Srbijo, kjer bo v petek nastopil na beograjskem Kalemegdanu, nato sledi še vrsta avgustovskih koncertov po Evropi, zadnji bo 28. avgusta v Parizu.

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