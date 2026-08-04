Legendarni glasbenik bo v puljski Areni nastopil dva dni zapored, oba koncerta pa sta razprodana

Sloviti avstralski glasbenik Nick Cave je pred nocojšnjim koncertom v Areni že prispel v Pulj, fotografi so ga ujeli pred enim od tamkajšnjih hotelov.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

68-letni rocker bo v Areni nastopil dva dni zapored. Sprva je bil načrtovan le jutrišnji koncert, ki so ga že lani oktobra razprodali le pet dni po začetku prodaje vstopnic, zaradi velikega zanimanja pa so dodali še nocojšnji koncert, ki je prav tako razprodan.

Cave bo po puljskih koncertih odpotoval v Srbijo, kjer bo v petek nastopil na beograjskem Kalemegdanu, nato sledi še vrsta avgustovskih koncertov po Evropi, zadnji bo 28. avgusta v Parizu.

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