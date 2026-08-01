Poletje je doseglo svoj vrhunec, z njim pa tudi planetarne energijske premike. Avgust bo preizkusil našo vzdržljivost, a hkrati ponudil izjemne priložnosti za osebno rast in nepozabne poletne romance. Nekatera znamenja bodo zaključevala pomembna življenjska poglavja, medtem ko bodo druga suvereno zakorakala v novo obdobje uspeha. Preverite astrološko napoved za vsak znak zodiaka.

Oven

Splošno

Avgust bo od vas zahteval nekoliko več prilagajanja. Konec poletja prinaša zaključek večjih projektov, zato boste morali zbrati še zadnje atome moči, preden si privoščite zaslužen oddih. Na delovnem mestu bodite pozorni na podrobnosti, saj se vam lahko prikradejo manjše napake zaradi hitenja. Konec meseca bo idealen za telesno regeneracijo.

Ljubezen

Na ljubezenskem področju se obetajo iskrice. Samski ovni boste na dopustu ali potovanjih naleteli na nekoga, ki vas bo popolnoma prevzel s svojo energijo. Vezani boste morali paziti, da svojega natrpanega urnika in stresa ne boste stresali na partnerja. Več poslušanja bo rešilo kakršnekoli nesporazume.

Bik

Splošno

Po nekoliko mirnejšem juliju boste v avgust stopili polni zagnanosti. Zvezde vam prinašajo ugoden čas za urejanje finančnih zadev, nakup nepremičnin ali dolgoročne investicije. Če načrtujete prenovo doma ali selitev, je zdaj pravi trenutek za akcijo. Vaša praktičnost vam bo prinesla prednost pred drugimi.

Ljubezen

Vezani boste uživali v udobju in toplini domačega okolja, skupni trenutki pa bodo utrdili vajino zvezo. Samski biki boste morda spoznali posebno osebo v domačem kraju ali prek družinskih povezav. Ljubezen bo prišla tiho, a z globokim temeljem za prihodnost.

Dvojčka

Splošno

Avgust bo za dvojčke mesec dinamične komunikacije in novih idej. Vaše misli bodo nenehno delovale s sto kilometri na uro, zato boste težko pri miru. Izkoristite to obdobje za pisanje, ustvarjanje ali reševanje zapletenih poslovnih izzivov. Pazite le, da se ne boste razpršili na preveč področij hkrati.

Ljubezen

Ljubezensko življenje bo razigrano in polno spogledovanja. Samski boste blesteli v družbi in zlahka osvajali srca – poletne avanture bodo zelo verjetne. Vezani dvojčki pa boste morali vnesti nekaj svežine v vsakdanjo rutino, kratek spontan izlet v dvoje bo čudežno deloval na vajino strast.

Rak

Splošno

Po vašem rojstnodnevnem mesecu avgust prinaša umiritev ter fokus na gmotne in osebne vrednote. Čas je, da preverite svoje meje ter se vprašate, komu in čemu posvečate svojo energijo. Na delovnem mestu se vam obeta stabilnost, kar vam bo omogočilo, da si končno privoščite nekaj dni popolnega miru in odmika od obveznosti.

Ljubezen

Čustva bodo nežna in globoka. Vezani raki boste poglobili intimnost s partnerjem in se pogovorili o prihodnjih skupnih ciljih. Samski boste morda oklevali pred novim poznanstvom, saj boste želeli najprej preveriti, ali je oseba resnično vredna vašega zaupanja. Sledite svoji intuiciji.

Lev

Splošno

Vse najboljše, levi! Sonce v vašem znamenju vas postavlja v samo središče pozornosti in vam daje neustavljivo karizmo. Avgust je vaš mesec za uresničevanje največjih ciljev, osebni preboj in samozavestne korake naprej. Vse oči bodo uprte v vas, zato izkoristite to energijo za napredovanje na kariernem področju.

Ljubezen

Vaš magnetizem bo na vrhuncu. Samski boste zlahka očarali vsakogar, ki vam bo prekrižal pot, obetajo pa se vam zelo vroča poletna srečanja. Vezani levi boste v zvezo vnesli veliko igrivosti, romantike in strasti, s čimer boste partnerja povsem očarali.

Devica

Splošno

Prva polovica avgusta bo namenjena počitku, analizi in pripravi na vašo prihajajočo sezono. To je čas za umik in polnjenje baterij, saj boste potrebovali veliko energije za jesen. Po 23. avgustu, ko sonce vstopi v vaše znamenje, pa se boste prebudili prerojeni in polni delovnega elana.

Ljubezen

Na ljubezenskem področju boste malce zadržani. Samske device boste morda analizirale pretekle odnose, preden se odprete za nekaj novega. Vezani boste cenili mirne trenutke v dvoje, daleč od ponorelega sveta. Partnerjeva podpora vam bo v veliko oporo pri premagovanju skritih dvomov.

Tehtnica

Splošno

Avgust prinaša poudarek na vašem družabnem življenju, prijateljstvih in skupinskih projektih. Sodelovanje z drugimi vam bo prineslo največ uspeha. Morda se boste vključili v novo društvo ali začeli sodelovati pri zanimivi iniciativi. Finančno področje bo stabilno, a se izogibajte večjim posojilom.

Ljubezen

Ljubezen se lahko rodi iz prijateljskega odnosa. Samske tehtnice boste ugotovile, da vas nekdo iz ožjega kroga prijateljev gleda z drugačnimi očmi. Vezane tehtnice pa boste z družbo in partnerjem preživele veliko lepih trenutkov na prostem, kar bo še dodatno okrepilo vajino vez.

Škorpijon

Splošno

Kariera in javni ugled bosta avgusta v ospredju. Pred vami je obdobje, ko se bodo trud in odrekanja iz preteklosti začeli obrestovati. Lahko pričakujete pohvalo nadrejenih ali celo poslovno ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti. Ohranite hladno kri in ne dovolite, da vam malenkosti pokvarijo fokus.

Ljubezen

Intenzivnost vaših čustev bo visoka. Vezani škorpijoni boste želeli od partnerja popolno predanost, kar lahko vodi do manjših isker, če ne boste pokazali dovolj prožnosti. Samski boste prividno hladni, a boste v svoji notranjosti hrepeneli po usodni in globoki romanci.

Strelec

Splošno

Avgust vas vabi na potovanja, odkrivanje novih krajev in širjenje obzorij. Če le imate možnost, si privoščite daljši oddih v naravi ali tujini. Nove izkušnje vas bodo navdale z optimizmom in ustvarjalno energijo. Tudi na študijskem ali izobraževalnem področju se vam obetajo zelo lepi dosežki.

Ljubezen

Poletna lahkotnost bo zaznamovala vaše ljubezensko življenje. Samski strelci boste uživali v spogledovanju brez obveznosti, morda celo na potovanju. Vezani boste z veseljem načrtovali skupne dogodivščine, ki bodo vnesle nov zagon in razburljivost v vajin vsakdan.

Kozorog

Splošno

Avgust prinaša globljo introspekcijo in ukvarjanje s skupnimi financami, dediščino ali administrativnimi zadevami. Morda boste morali sprejeti nekaj pomembnih odločitev glede dolgoročnih naložb. Kljub resnejšim temam pa si vzemite dovolj časa za počitek, saj vaše telo potrebuje regeneracijo.

Ljubezen

Na čustvenem področju boste iskali globljo povezanost in varnost. Površinske avanture vas ne bodo zanimale. Vezani kozorogi boste skozi iskren pogovor rešili morebitne pretekle nesporazume, samski pa boste spoznali osebo, ki vas bo očarala s svojo zrelostjo, stabilnostjo in iskrenostjo.

Vodnar

Splošno

Vsi odnosi – tako osebni kot poslovni – bodo avgusta pod drobnogledom. Zvezde zahtevajo kompromise in poslušanje druge strani. Če so se v preteklosti nabrala nesoglasja, je zdaj pravi čas za spravo in resetiranje odnosov. Na poslovnem področju se boste morali zanesti na timsko delo.

Ljubezen

Avgust je izjemno naklonjen partnerstvu. Vezani vodnarji boste uživali v romantičnih trenutkih in skupnih podvigih s partnerjem. Samski vodnarji pa imate v tem mesecu največ možnosti, da spoznate nekoga, s katerim lahko gradite dolgoročno, trdno in navdihujočo zvezo.

Ribi

Splošno

Avgust bo od vas zahteval več organizacije in skrb za zdravje. Poletna ležernost bo počutje sicer krepila, a se bodo nabrale obveznosti, ki jih bo treba urediti pred začetkom jeseni. Posvetite se urejanju vsakodnevnih navad, uvedite več gibanja in poskrbite za uravnoteženo prehrano.

Ljubezen

V službenem ali vsakdanjem okolju se lahko rodijo globoka čustva. Samske ribe boste morda opazile nekoga, s katerim si delite vsakdanje obveznosti. Vezane ribe boste ljubezen izkazovale skozi majhne, skrbne geste in podporo partnerju, kar bo poglobilo vajino medsebojno zaupanje.