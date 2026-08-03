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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
19.28

Osveženo pred

57 minut

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Natisni članek
Nika Zorjan pevka morje Hrvaška kopalke sol sonce dopust

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 19.28

57 minut

Nika Zorjan oboževalce presenetila s fotografijo zgoraj brez

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Predpremiera albuma Strici so mi povedali Fehtarji, Nika Zorjan | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Pevka Nika Zorjan se je po dopustniškem oddihu v Grčiji zdaj svojim oboževalcem in sledilcem javila še s Hrvaške, od koder jih je presenetila z morsko razglednico, na kateri je pozirala v zapeljivi pozi brez zgornjega dela kopalk.

Nika Zorjan, ki ne skriva, da je sveže zaljubljena in rada uživa v poletnih dneh, je tokrat z zapeljivo fotografijo po dopustu v Grčiji, oboževalce presenetila z morsko razglednico, na kateri sedi v morju na priljubljenem hrvaškem otoku Rab, a tokrat brez zgornjega dela kopalk.

Na fotografiji je Zorjanova pozirala obrnjena stran od kamere, oblečena zgolj v spodnji del kopalk, na glavo pa si je nadela slamnik za zaščito pred vročim soncem, saj je razkrila podatek, da uživa na 33 stopinjah Celzija.

Nika Zorjan na dopustu uživa brez zgornjega dela kopalk. Eno izmed fotografij je delila tudi s svojimi sledilci. | Foto: Instagram/posnetek zaslona Nika Zorjan na dopustu uživa brez zgornjega dela kopalk. Eno izmed fotografij je delila tudi s svojimi sledilci. Foto: Instagram/posnetek zaslona

S kom uživa na počitnicah in zasluženem dopustu, Zorjanova ni razkrila. Preden pa je sledilce pozdravila s hrvaškega otoka Rab, je pozdrave poslala s počitnic v Grčiji, kjer je, sodeč po njenih objavah, neizmerno uživala ter se naužila pristne grške kulinarike in tamkajšnjega podnebja. Delila je kolaž utrinkov z dopustovanja v Grčiji, kjer ni manjkalo grške kulinarike, raziskovanja grške flore in favne, sončnih zahodov in peščenih plaž ter seveda tudi glasbe.

Da je priljubljena prekmurska pevka res zaljubljena in da je njeno srce oddano, je potrdila pretekli mesec. "Če bi bilo mogoče, bi ta trenutek najraje ustekleničila," je julija izjavila za revijo Suzy. Kdo naj bi bil njen novi izbranec? Revija Lady je že spomladi poročala, da je pevka v zvezi z Lanom Vlašičem, sinom Matjaža in Urše Vlašič, nekdanjega zakonskega para, ki je ustvaril nekatere največje slovenske uspešnice.

Nika Zorjan
Trendi Nika Zorjan potrdila, da je srečno zaljubljena

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