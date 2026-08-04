Pogačar prvič preizkusil traso domačega EP: Zmagal bo kakovosten kolesar #video

Čez natanko dva meseca, v nedeljo, četrtega oktobra, bo Slovenija gostila cestno dirko članov na evropskem prvenstvu (od 2. do 7. oktobra), na kateri bo Tadej Pogačar branil naslov evropskega prvaka. Traso med Ljubljano in Šenčurjem na Gorenjskem, ki bo odločala o novem prvaku stare celine, je prvič v celoti prevozil minuli petek, ko je v okviru tridnevnega kolesarskega praznika Pogi Challenge gostil prijatelje iz profesionalne kolesarske karavane. Prvi vtis? Proga je vse prej kot preprosta.

"Danes sem prvič v življenju prevozil celoten krog evropskega prvenstva. Proga je zelo zahtevna, tehnično zahteven pa je tudi spust," je prve vtise s trase aktualni evropski in svetovni prvak delil na novinarski konferenci pred začetkom tridnevnega kolesarskega praznika Pogi Challenge v Komendi.

Pogačar pri izbiri trase ni imel veliko besede

Čeprav se bo prvenstvo odvijalo na domačih cestah in čeprav bo prav Pogačar eden največjih favoritov za zmago, na načrtovanje trase ni imel posebnega vpliva.

"Nisem imel veliko povedati o tem, kakšen naj bo krog, verjetno pa si vsi predstavljajo, da je najbolje, če je čim težji. Sam Možjance (člani bodo vzpon prevozili kar petkrat, op. a.) niti ne bi predlagal, ker sem vedel, da cesta proti vrhu ni bila asfaltirana, a nekdo se je odločil zanjo in nastal je lep krog z zelo zahtevnim tehničnim spustom. Evropsko prvenstvo bo osvojil kakovosten kolesar," je napovedal aktualni evropski in svetovni prvak.

Predstavitveni video EP v cestnem kolesarstvu 2026:

Prvič v zgodovini v Sloveniji

Slovenija bo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu gostila prvič. Med 2. in 7. oktobrom 2026 se bo na 14 preizkušnjah pomerilo približno 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav, organizatorji pa ob trasi pričakujejo več kot 300 tisoč navijačev.

O evropskih naslovih v različnih starostnih kategorijah bodo odločale trase med Ljubljano in Šenčurjem, ključni del prvenstva pa bo zahteven zaključni krog z vzponom na Možjanco nad Preddvorom.

Članska cestna dirka bo obiskala kar 12 slovenskih občin: Ljubljano, Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Šenčur. Evropsko prvenstvo bo tako poleg športnega spektakla tudi priložnost za predstavitev krajev, skozi katere bo peljala evropska kolesarska karavana.

Nekdanji svetovni prvak Rui Costa je na Instagramu objavil posnetek vzpona na Možjanco, ki se je izkazal za precej zahtevnega:

Najprej ravnina, nato zahtevni zaključni krogi

Cestna dirka članov se bo začela v Ljubljani in se bo po dobrih 196 kilometrih končala v Šenčurju. Uvodni del bo razmeroma nezahteven, odločilni pa bodo zaključni krogi.

"Za začetek imamo približno 85 kilometrov dokaj enostavne ravnine. Želimo si, da bi glavnino čim dlje obdržali skupaj, nato pa sledi precej zahteven zadnji del," je traso ob uradni predstavitvi opisal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.

Osrednji del bo predstavljal 22 kilometrov dolg krog med Šenčurjem in Preddvorom z vzponom na Možjanco, ki se nadaljuje proti Štefanji Gori. Temu bo sledil tehnično zahteven spust proti Cerkljam in še približno pet kilometrov ravnine do cilja v Šenčurju.

"Trasa je zahtevna in namenjena predvsem vsestranskim kolesarjem, nekoliko manj sprinterjem. Mislim pa, da bo dirka odprta do samega konca in da bo napeto vse do finala," je napovedal Poljanec.

Enak kronometer za vse kategorije

Posebnost prvenstva bo tudi vožnja na čas. Vse kategorije, od mladink do članov, se bodo pomerile na isti, 22 kilometrov dolgi trasi, ki vključuje vzpon na Možjanco in Štefanjo Goro.

Organizatorji bodo merili dva vmesna časa – prvega ob vznožju vzpona, drugega na njegovem vrhu.

"Zelo zanimivo bo primerjati čase najmlajših kolesark in kolesarjev s časi elitne kategorije. Tudi pri Evropski kolesarski zvezi jim je bila zamisel zelo všeč, saj ne gre za klasičen kronometer, ampak za nekoliko drugačno preizkušnjo," je pojasnil Poljanec.

Zaradi zahtevnega profila bi lahko do izraza prišli tudi kolesarji, ki ne sodijo med klasične specialiste za vožnjo na čas, zato bo razplet bolj odprt kot običajno.

Številčna podpora ob progi kriterija Tadeja Pogačarja v Komendi. Foto: Nik Bertoncelj / Pogi challenge

Pomembno vlogo je imela tudi logistika

Organizatorji so morali pri izbiri trase upoštevati zahteve Evropske kolesarske zveze glede zaključnega kroga in dejstvo, da bo treba vseh 14 dirk izvesti v petih tekmovalnih dneh. Na nekaterih delih trase bodo zato cestne zapore zelo pogoste oziroma skoraj neprekinjene.

Pomembno vlogo je imela tudi bližina letališča. Večina kolesarjev bo v Slovenijo pripotovala neposredno po svetovnem prvenstvu v Kanadi, ki se bo končalo le pet dni pred začetkom evropskega prvenstva. Akreditacijski center in logistični sestanki bodo na Brdu pri Kranju.

Domače EP bo najverjetneje zadnja dirka v karieri Luke Mezgeca. Foto: Luka Kotnik

Poklon zlati generaciji slovenskega kolesarstva

Evropsko prvenstvo bo tudi svojevrsten poklon generaciji slovenskih kolesarjev, ki je Slovenijo postavila na svetovni kolesarski zemljevid. Organizatorji si zato želijo, da bi navijači v čim večjem številu napolnili ceste in ustvarili vzdušje, kakršnega domače kolesarstvo še ni doživelo.

Prvenstvo bo imelo še prav poseben čustveni naboj. Predvidoma bo namreč zadnja dirka v karieri Luke Mezgeca, enega najuspešnejših slovenskih kolesarjev, ki bo za vedno zapisan kot prvi Slovenec z etapno zmago na Dirki po Italiji.

Program EP v cestnem kolesarstvu 2026 (2. do 7. oktober): Petek, 2. oktober 2026 Ženske U23 | 9:00–11:10 | Šenčur–Šenčur, 88,4 km, 1.616 m višinske razlike

Moški U23 | 13:30–16:55 | Ljubljana–Šenčur, 141,9 km, 1.698 m višinske razlike Sobota, 3. oktober 2026 Mladinci | 9:00–11:30 | Šenčur–Šenčur, 110,5 km, 2.020 m višinske razlike

Ženske elite | 13:30–16:40 | Ljubljana–Šenčur, 130 km, 1.359 m višinske razlike Nedelja, 4. oktober 2026 Mladinke | 9:00–10:40 | Šenčur–Šenčur, 66,3 km, 1.212 m višinske razlike

Moški elite | 12:30–17:10 | Ljubljana–Šenčur, 196,3 km, 2.571 m višinske razlike Torek, 6. oktober 2026 Ekipna mešana štafeta, mladinci | 11:00–13:35 | Šenčur–Šenčur, 44,3 km, 733 m višinske razlike

Ekipna mešana štafeta, elite | 15:00–16:45 | Šenčur–Šenčur, 44,3 km, 733 m višinske razlike Sreda, 7. oktober 2026 Vožnja na čas, mladinke | 9:30–10:50 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, mladinci | 10:30–12:00 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, ženske U23 | 11:45–12:55 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, moški U23 | 12:35–13:45 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, ženske elite | 14:30–15:35 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas moški elite | 16:15–17:15 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

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