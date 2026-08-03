Umrl je Anton Majcen – Zvone, starosta teka trojk

V 91. letu starosti je umrl Anton Majcen – Zvone, eden največjih in najbolj predanih športnih delavcev v zgodovini slovenske atletike, so sporočili iz Atletske zveze Slovenijie. Zapisali so, da je s svojim znanjem, neizmerno predanostjo in prostovoljnim delom vse življenje soustvarjal razvoj atletike ter pustil neizbrisen pečat med atletskimi sodniki, organizatorji tekmovanj in številnimi generacijami atletov.

Anton Majcen – Zvone se je s športom začel ukvarjati leta 1953 kot nogometaš, kmalu pa ga je osvojila atletika. Kot tekmovalec je uspešno nastopal v tekih na srednje in dolge proge za Odred in Olimpijo ter za slovensko reprezentanco, pozneje pa se je posvetil tekmovalni hoji, v kateri je postavil slovenske rekorde in osvojil več naslovov državnega prvaka.

Njegovo življenjsko poslanstvo pa je postalo delo atletskega sodnika, organizatorja in pedagoga. Že leta 1959 je opravil izpit za atletskega trenerja in sodnika, leta 1981 pa postal mednarodni atletski sodnik. V desetletjih svojega delovanja je opravil več kot 2700 sojenj, kar je daleč največ v Sloveniji, častni člani atletskih sodnikov Slovenije pa je postal že leta 1996.

Foto: Matej Leskovšek

Dolga leta je opravljal številne odgovorne funkcije v Zboru atletskih sodnikov Ljubljane, Združenju atletskih sodnikov Slovenije in Atletski zvezi Slovenije. Kot mentor in predavatelj je vzgojil številne generacije novih sodnikov, sodeloval pri pripravi strokovnih gradiv, prevodih pravil, izpitnih programih ter pomembno prispeval k razvoju sodniške stroke v Sloveniji.

Sodeloval je pri organizaciji praktično vseh največjih atletskih tekmovanj pri nas, med njimi balkanskih prvenstev, evropskih pokalov, evropskih prvenstev, Univerzijade, svetovnega vojaškega prvenstva ter neštetih državnih in pokalnih prvenstev. Nepogrešljiv je bil tudi pri Ljubljanskem maratonu, Teku trojk in številnih drugih množičnih športnih prireditvah, kjer je dolga leta skrbel za meritve in pripravo prog.

Foto: Matej Leskovšek

Ljudje ga poznajo predvsem kot zmagovalca prvega Teka trojk v Ljubljani leta 1957, ko se je teklo še s puškami in nahrbtniki, ter udeleženca prvih 60 izvedb tega teka, ki ga je soustvarjal in zabeležil tudi številne zmage. O tem se je leta 2017 razgovoril v daljšem intervjuju za Sportal.

Posebno spoštovanje vzbuja dejstvo, da je ogromno večino svojega dela opravil popolnoma prostovoljno. Bil je sinonim strokovnosti, natančnosti, poštenosti in predanosti športu. Njegovo delo je bilo nagrajeno s številnimi najvišjimi priznanji, med drugim z Bloudkovo plaketo, nagrado Marjana Rožanca za življenjsko delo v športu, zlato plaketo Atletske zveze Slovenije ter številnimi drugimi domačimi in mednarodnimi priznanji.

Anton Majcen – Zvone ni bil le vrhunski sodnik in organizator. Bil je človek, ki je s svojim zgledom pokazal, kaj pomenijo predanost, odgovornost in nesebično delo za skupno dobro. Njegov prispevek k slovenski atletiki je neprecenljiv in bo ostal trajen del njene zgodovine, so sklenili pri Atletski zvezi Slovenije.