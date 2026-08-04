Piščančji polpeti, ki so obnoreli družbena omrežja: preprost recept za popolno kosilo

Če iščete idejo za hitro, okusno in nekoliko drugačno kosilo, so ti piščančji polpeti prava izbira. Recept, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja na družbenih omrežjih, navdušuje predvsem zaradi preprostosti, sočnosti in tega, da za pripravo ne potrebujete veliko sestavin. Zlato zapečeni polpeti so odlični kot samostojna jed, v sendviču, ob solati ali kot obrok za vso družino. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.

Sestavine:

600 gramov piščančjih prsi

100 gramov sladke koruze

1 jajce

30 gramov gladke moke

3 žlice kisle smetane

1 čajna žlička gorčice

2 žlici sesekljanih svežih zelišč po izbiri

50 gramov naribanega sira

sol in začimbe po okusu

olivno olje za peko

Postopek priprave:

Piščančje prsi najprej narežite na zelo majhne koščke, da bodo polpeti dobili pravo teksturo in ostali sočni.

Narezanega piščanca stresite v večjo skledo, nato dodajte sladko koruzo, jajce, moko, kislo smetano, gorčico, sesekljana zelišča in nariban sir.

Vse sestavine dobro premešajte, da dobite enotno zmes.

Po okusu dodajte sol in izbrane začimbe.

Zmes naj nekaj minut počiva, da se sestavine med seboj povežejo.

Nato oblikujte manjše polpete in jih specite na ponvi z malo olivnega olja, dokler niso lepo zlato rjavi in pečeni tudi v notranjosti.

Postrezite jih še tople. Zraven se odlično podajo sveža solata, jogurtova omaka, zelenjava ali priljubljena priloga po vašem okusu.

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