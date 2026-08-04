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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
4. 8. 2026,
4.04

Osveženo pred

16 ur, 31 minut

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Torek, 4. 8. 2026, 4.04

16 ur, 31 minut

Piščančji polpeti, ki so obnoreli družbena omrežja: preprost recept za popolno kosilo

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Piščančji polpeti | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Če iščete idejo za hitro, okusno in nekoliko drugačno kosilo, so ti piščančji polpeti prava izbira. Recept, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja na družbenih omrežjih, navdušuje predvsem zaradi preprostosti, sočnosti in tega, da za pripravo ne potrebujete veliko sestavin. Zlato zapečeni polpeti so odlični kot samostojna jed, v sendviču, ob solati ali kot obrok za vso družino. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.

Sestavine: 

  • 600 gramov piščančjih prsi
  • 100 gramov sladke koruze
  • 1 jajce
  • 30 gramov gladke moke
  • 3 žlice kisle smetane
  • 1 čajna žlička gorčice
  • 2 žlici sesekljanih svežih zelišč po izbiri
  • 50 gramov naribanega sira
  • sol in začimbe po okusu
  • olivno olje za peko
@vasteohome Juicy Chicken Patties with Corn – Easy & Delicious! 🧀🌽 These are packed with flavour and so simple to make — mix, pan-fry, done! Perfect for lunch, dinner or a savoury snack. 🧾 Ingredients: • 3 chicken breasts (finely chopped) • ½ can sweet corn 🌽 • 1 egg • 3 tbsp flour • 3 tbsp sour cream • 1 tsp mustard • Chopped herbs 🌿 • Grated cheese • Salt & spices to taste 🔪 Mix everything, shape into patties and fry on low-medium heat until golden on both sides under a lid. 📌 Try them once and you’ll crave them again! 💬 Would you try these? Save for later! #chickenrecipe #easyrecipe #dinnerrecipe #corn #healthyfood #quickmeals ♬ show me love WIZTHEMC Gravagerz REMIX - grava

Postopek priprave: 

Piščančje prsi najprej narežite na zelo majhne koščke, da bodo polpeti dobili pravo teksturo in ostali sočni.  

Narezanega piščanca stresite v večjo skledo, nato dodajte sladko koruzo, jajce, moko, kislo smetano, gorčico, sesekljana zelišča in nariban sir. 

Vse sestavine dobro premešajte, da dobite enotno zmes.  

Po okusu dodajte sol in izbrane začimbe.  

Zmes naj nekaj minut počiva, da se sestavine med seboj povežejo. 

Nato oblikujte manjše polpete in jih specite na ponvi z malo olivnega olja, dokler niso lepo zlato rjavi in pečeni tudi v notranjosti.  

Postrezite jih še tople. Zraven se odlično podajo sveža solata, jogurtova omaka, zelenjava ali priljubljena priloga po vašem okusu. 

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