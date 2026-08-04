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Avtor:
N. V.

Torek,
4. 8. 2026,
8.40

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek

Natisni članek
Ariana Grande

Torek, 4. 8. 2026, 8.40

3 minute

Ariana Grande nenadoma prekinila koncert in povedala, zakaj se umika

Avtor:
N. V.

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Petal | Ariana Grande v videospotu za svojo novo skladbo Petal | Foto Profimedia

Ariana Grande v videospotu za svojo novo skladbo Petal

Foto: Profimedia

Med koncertom v Chicagu je pevka v čustvenem govoru občinstvu pojasnila odločitev, zakaj se namerava umakniti iz javnosti.

Potem ko je oboževalce Ariane Grande v ponedeljek presenetila novica, da bo s septembrom prenehala nastopati in se do nadaljnjega umaknila iz javnosti, je pevka še isti dan na koncertu v Chicagu zbranemu občinstvu pojasnila to odločitev.

33-letna popzvezdnica je koncert v Chicagu prekinila s čustvenim govorom, ki je trajal štiri minute in v katerem je med drugim dejala, da mora po obdobju številnih profesionalnih obveznosti zaščititi svoje duševno zdravje.

"To ni bila impulzivna odločitev, ampak načrt, ki sem ga naredila že pred časom," je dejala, "to sem hotela povedati, ker sem slišala, da so moji oboževalci zaskrbljeni, da mi je negativnost vse uničila, a to ni res."

V govoru ni neposredno spregovorila o vseh govoricah na račun njene izredne vitkosti, ki v javnosti vzbuja vse več zaskrbljenosti, je pa na to namignila. "Ne glede na ves hrup tam zunaj ne more nič spremeniti tega, kar doživljam, te ljubezni, ki je med nami," je dejala občinstvu. Spregovorila je tudi o tem, da je pomembno postavljati meje, in poudarila, da vsakdo kdaj potrebuje predah.

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