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Avtorji:
R. P., S. K., STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
22.44

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slovenska nogometna reprezentanca hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 7. 6. 2026, 22.44

13 minut

Prijateljske tekme pred SP 2026 (7. junij)

Slovenci ostajajo brez zmage na Hrvaškem

Avtorji:
R. P., S. K., STA

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Jan Oblak, Mario Pašalić | Slovenski nogometaši so pred poletnim počitkom odigrali še prijateljsko tekmo s Hrvaško in ji priznali premoč z 1:2. | Foto Reuters

Slovenski nogometaši so pred poletnim počitkom odigrali še prijateljsko tekmo s Hrvaško in ji priznali premoč z 1:2.

Foto: Reuters

Tudi to nedeljo je bila odigrana obilica zanimivih prijateljskih tekem, na katerih se predstavljajo udeleženci bližajočega se svetovnega prvenstva. Slovenska nogometna reprezentanca je gostovala pri enem od teh, v Varaždinu je proti Hrvaški lovila sploh prvo gostujočo zmago nad sosedi, a se morala sprijazniti z novim, že tretjim porazom (1:2). Za domače sta zadela Luka Modrić in Mario Pašalić, za Slovenijo pa Andraž Šporar. Medtem je svet pretresla drama s tekme med Dansko in Ukrajino, na kateri se je zopet zgrudil Christian Erikssen in to pet let po srčnem zastoju, ki ga je doživel na Euru.

Do začetka svetovnega prvenstva, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki trajal od 11. junija do 19. julija, nas ločijo le še štirje dnevi. Začetek največjega tekmovanja nestrpno pričakujejo tudi na Hrvaškem. Njihovi junaki se bodo v ZDA v skupini L merili z Anglijo, Gano in Panamo, Luka Modrić, Ivan Perišić in druščina pa so se v generalki za mundial pomerili s Slovenijo in zmagali z 2:1. 

Hrvaška : Slovenija 2:1 (0:0)

Stadion Varteks, gledalcev 7500, sodniki: Csonka, Albert, Vigh-Tarsonyi (vsi Madžarska).

Strelci: 1:0 Modrić (51.), 1:1 Šporar (83.), 2:1 Mario Pašalić (93.).

Hrvaška: Livaković, Gvardiol, Pongračić, Erlić (od 82. Šutalo), Stanišić, Kovačić (od 46. P. Sučić), Modrić (od 58. Mario Pašalić), Kramarić (od 46. Baturina), Perišić (od 64. Vlašić), Marco Pašalić (od 64. L. Sučić), Budimir (od 46. Matanović). 

Slovenija: Oblak, Janža, Drkušić (od 89. Zec), Bijol (od 64. Bijol), Ratnik, Karničnik (od 16. Kuzmić), Lovrić, Gnezda Čerin, Begić (od 64. Matko), Šturm, Vipotnik (od 64. Šporar).

Rumeni kartoni: /.
Rdeči karton: /.

Boštjan Cesar je za spopad s Hrvaško, enajsto reprezentanco s svetovne lestvice, ki je pred dnevi izgubila proti Belgiji, znova malce premešal začetno postavo v primerjavi s Ciprom. Spet so bili v zadnji liniji trije srednji branilci, bočna Erik Janža in Žan Karničnik, v osrčju zvezne vrste Adam Gnezda Čerin in Sandi Lovrić, na krilih Danijel Šturm in Tjaš Begić, v napadu pa je bil Žan Vipotnik.

Žan Vipotnik, Ivan Perišić, Slovenija - Hrvaška | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Uvod tekme je bil dokaj živahen, obe ekipi sta imeli nekaj polpriložnosti, v 11. minuti pa je bil Lovrić nevaren, ko je streljal v osrčju kazenskega prostora, a je domači vratar Dominik Livaković žogo odbil v vratnico in v kot. Je pa Cesar nato že v 16. minuti moral poškodovanega Karničnika (otečen gleženj) zamenjati s Srđanom Kuzmićem.

Hrvati so imeli nato terensko pobudo, nekaj ne posebej nevarnih zaključnih strelov, v 25. minuti pa je slovenski čuvaj mreže Jan Oblak preprečil vodstvo domačih po strelu z glavo Anteja Budimirja iz bližine. V 37. minuti je imel še Vipotnik v enem napadu dva strela, prvega mu je obranil Livaković, drugega pa je poslal mimo vrat.

Kljub temu, da je imela Hrvaška pričakovano več žogo v posesti, so Slovenci kljub nekaj individualnim napakam v prvem delu pustili dober vtis, v 47. minuti pa je imel Begić lepo priložnost, a mu je strel s slabih desetih metrov obranil Livaković.

Hrvati so povedli v 51. minuti. | Foto: Reuters Hrvati so povedli v 51. minuti. Foto: Reuters

Toda v 51. minuti so Hrvati povedli, potem ko je z natančnim in nizkim strelom z roba kazenskega prostora zadel 40-letni Luka Modrić. Deset minut pozneje bi Vipotnik lahko izid poravnal, a je hrvaški vratar dobil dvoboj z njim. Selektorja sta sicer posegala po številnih menjavah, Hrvati so do 65. minute menjali šest, Slovenci pa štiri igralce.

Za izenačenje je poskrbel Andraž Šporar. | Foto: Reuters Za izenačenje je poskrbel Andraž Šporar. Foto: Reuters

V 73. minuti je Oblak moral posredovati po poskusu enega hrvaških rezervistov Nikole Vlašića, v 83. pa so si Hrvati privoščili še enega od kar nekaj spodrsljajev v obrambi. Tega - napačno podajo Martina Baturine - pa je le uspelo kaznovati Andražu Šporarju, ki je sam prišel pred hrvaška vrata in zadel za 1:1. V 90. minuti so še enkrat zagrozili domačini, v 93. pa je Mario Pašlić s strelom pod prečko poskrbel za domačo zmago.

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Erling Haaland bo letos nastopil na svojem prvem velikem reprezentančnem tekmovanju. | Foto: Guliverimage Erling Haaland bo letos nastopil na svojem prvem velikem reprezentančnem tekmovanju. Foto: Guliverimage

Hrvaška je na SP 2022 v Katarju v boju za tretje mesto ugnala Maroko, ta pa je danes v ZDA remiziral z Norveško (1:1), ki se na mundial vrača po 28 sušnih letih. Vikingi so nedavno opozorili nase tudi z izjemno skupinsko fotografijo, ko so se prelevili v obleke vikinških bojevnikov, danes pa je bil največje pozornosti deležen strelski as Erling Haaland. Ta sicer na tekmi z Marokom ni zadel, severnoafriško vrsto je v osmi minuti v vodstvo popeljal Brahim Diaz, izenačil pa je Martin Odegaard v 75. Maroko bo na SP igral v skupini C z Brazilijo, Haitijem in Škotsko, Norveška pa v skupini I s Francijo, Senegalom in Irakom.

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Izmed udeležencev SP 2026 so na delu tudi Ekvador, Kolumbija in Jordanija, prijateljske tekme pa so odigrali tudi nekateri največji evropski osmoljenci v kvalifikacijah. Med njimi najbolj izstopa Italija, ki je bila z 1:0 boljša od Grčije. Štirikratni svetovni prvaki bodo sicer že tretjič zapored mundial spremljali z naslanjačev. 

Prijateljske tekme:

Nedelja, 7. junij:

Ponedeljek, 8. junij:

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