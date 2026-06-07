Danes se bosta v Varaždinu ob 20.45 v sosedskem obračunu pomerili Hrvaška in Slovenija, nato pa se bodo ognjeni odpravili na SP 2026 v ZDA. Hrvati so med tednom na Reki izgubili pripravljalno tekmo proti Belgiji (0:2), a njen selektor Zlatko Dalić iz tega ne dela drame in tragedije. Danes bodo skušali biti bolj učinkoviti v napadu proti varovancem Boštjana Cesarja, na delu pa želijo preizkusiti še nekaj igralcev s seznama tistih, ki niso zaigrali proti Belgijcem.

Hrvaška igra letos dvoboje proti zelo kakovostnim tekmecem. Spomladi je najprej v ZDA premagala Kolumbijo (2:1), nato izgubila proti Braziliji (1:3), pred dnevi pa je na Reki ostala praznih rok proti Belgiji (0:2). Niz porazov želi prekiniti proti Sloveniji, ki na lestvici Fife za južnimi sosedi zaostaja skoraj 50 mest.

Slovenska nogometna reprezentanca bo zvečer gostovala pri reprezentanci, ki bo letos na SP branila tretje mesto. Foto: Aleš Fevžer

Gostitelji tako v sosedski obračun v Varaždinu vstopajo kot favorit, kar izpostavljajo tudi v slovenskem taboru, a imajo hkrati načrte, da sosedom prekrižajo načrte in jim pokvarijo generalko za SP 2026. Motivacije zagotovo ne bo manjkalo na obeh straneh, o tem sta v soboto več povedala slovenski selektor Boštjan Cesar in pa obrambni dirigent Jaka Bijol.

"Tudi Francija in Nizozemska sta nedavno izgubili doma"

"Prvi ciklus bomo končali s tekmo proti Sloveniji. Zadovoljen sem z opravljenim delom. Seveda rezultat tekme z Belgijo ni dober (0:2). Nismo pričakovali, da bomo izgubili. To nas je malce zmotilo, a smo ponudili priložnost za nastop velikemu številu igralcev, naš cilj pa je bil, da vrnemo Modrića, Gvardiola in Kovačića v formo. Iz tega ne bomo delali drame in tragedije," sporoča hrvaški selektor, ki je ognjene v devetih letih, odkar vodi hrvaško izbrano vrsto, popeljal do treh stopničk. Na SP je bil leta 2018 drugi, štiri leta pozneje tretji, nato pa še drugi na ligi narodov (2023).

Joško Gvardiol je imel v sezoni 2025/26 ogromne zdravstvene težave, pred svetovnim prvenstvom pa se že vrača v formo. Foto: Reuters

"Tudi Francija in Nizozemska sta nedavno izgubili doma. Selektorji preizkušamo različne zadeve. To je zadnja priložnost, da lahko omogočimo nastop vsem igralcem," je po sobotnem treningu na Reki napovedal, da bo po tekmi s Slovenijo v središču pozornosti le še uvodna tekma na SP 2026 proti Angliji. Zadovoljen je z vsem, razen rezultatom dvoboja z Belgijo. Na tej tekmi so si Hrvati priigrali veliko priložnosti, na dvoboju s Slovenijo pa velja pričakovati taktične spremembe.

Proti Sloveniji bodo preizkusili nekaj novosti

"Proti Sloveniji bomo zaigrali v sistemu 4-2-3-1," bo za razliko od nedavne tekme z Belgijo zaigral s štirimi branilci v zadnji vrsti. "Tekma s Slovenijo nam omogoča, da preizkusimo nekatere novosti. Načrtujemo, da bi proti Gani in Panami morda zaigrali v drugačni zasedbi z večjim številom napadalcev. Tudi Anglijo želimo premagati, Gano in Panamo pa absolutno moramo. Slovenci nas bodo skušali spraviti v težave, mi pa bomo skušali biti pravi," pred srečanjem v Varaždinu, na katerega je zelo navezan, saj v tem mestu tudi živi, razmišlja 59-letni Dalić.

Hrvaška je med tednom na Rujevici izgubila proti Belgiji (0:2), a si vseeno priigrala kar nekaj zrelih priložnosti. Foto: Reuters

Hrvaška se še uigrava za veliko tekmovanje, njen selektor pa je dal vedeti, da pripravlja dva različna igralna sistema. Prvega, s tremi igralci v zadnji obrambni vrsti, s katerim bi se lahko na SP predstavili proti Angliji, je preizkusil proti Belgiji, drugega, kjer igrajo v zadnji vrsti štirje igralci, pa naj bi odigrali proti Sloveniji. Ta bi lahko na SP prišel v poštev na tekmah skupinskega dela proti Gani in Panami. V tem primeru bi lahko v središču obrambe stala branilec Manchester Cityja Joško Gvardiol in pa čudežni najstnik, šele 18-letni Luka Vušković, ki ga je Tottenham posodil HSV. Mladi Dalmatinec, za katerega se zanimajo številni evropski velikani, je na nogometni tržnici sicer že vreden 60 milijonov evrov.

Za razliko od tekme z Belgijo kapetan Luka Modrić verjetno tokrat ne bo začel dvoboja od prve minute, bi pa lahko selektor bolj zaupal mlajšim kandidatom, denimo Petru Sučiću (Inter) ali pa Martinu Baturini (Como). Danes bo, tako je tudi napovedano, proti Sloveniji dobil priložnost za nastop še kateri izmed petih nogometašev, ki niso zaigrali proti Belgiji (Ćaleta-Car, Erlić, Fruk, Matanović in Pandur).