Hrvati izpostavili nenavadno zgodbo Slovenca, ki sodeluje z Luko Modrićem

Hrvaški mediji so pred sosedskim prijateljskim spopadom v Varaždinu v slovenski izbrani vrsti izpostavili Žana Vipotnika. Najboljši strelec angleškega championshipa ima kar nekaj povezav s Hrvaško. Svojčas je bil kot prvi strelec 1. SNL in Maribora zanimiv najboljšim hrvaškim klubom, pri Swansea Cityju, kjer je najbolj vroči strelec druge angleške lige, pa poslovno sodeluje tudi z Luko Modrićem. Kapetan Hrvaške je namreč eden izmed solastnikov valižanskega kluba!

Zvečer bodo tribune stadiona v Varaždinu pokale po šivih. Generalko Hrvaške za SP 2026 bo spremljalo okrog deset tisoč gledalcev, pri gostiteljih pa bo posebnega aplavza deležen zlasti kapetan Luka Modrić. Nastopil bo namreč že 198. za Hrvaško in na večni lestvici rekorderjev na svetu na tretjem mestu ujel Lionela Messija (Argentina). Superzvezdnik hrvaškega nogometa in Milana pa je poslovno povezan tudi s slovenskim nogometašem. Je namreč solastnik Swansea Cityja, kjer v napadu blesti Žan Vipotnik.

Ne bi bilo presenečenje, če bi odšel drugam

Žan Vipotnik bo danes s slovensko reprezentanco skušal presenetiti Hrvaško. Foto: Aleš Fevžer 24-letni Konjičan velja ob odsotnosti Benjamina Šeška za prvo violino slovenskega napada. Odkar je selektorsko paličico prevzel Boštjan Cesar, je tudi najboljši strelec Slovenije, saj je dosegel dva zadetka na gostovanju v Črni gori (3:2). To so izpostavili tudi hrvaški mediji in pred sosedskim srečanjem izpostavili vročega strelca "labodov".

"Za Vipotnika se je v preteklosti zanimal tudi zagrebški Dinamo, omenjalo se ga je tudi glede zanimanja splitskega Hajduka, a je nato prek Bordeauxa odšel na Otok, kjer je v svoji drugi sezoni za Swansea na 44 prvenstvenih nastopih dosegel 23 zadetkov in bil najboljši strelec championshipa. Njegove odlične predstave so poskrbele, da se zanj zanimajo tudi klubi iz Premier League, tako da ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi to poletje zamenjal klubsko okolje," so o Vipotniku zapisali pri hrvaškem športnem dnevniku Sportske novosti.

Pri Indexu so slovenskega napadalca proglasili za nesojenega nogometaša Dinama ter izpostavili njegov odnos z Modrićem. "Sosedska tekma prinaša nevsakdanjo zgodbo. Čeprav gre na prvi pogled za običajno prijateljsko tekmo, pa bo ta posebna zaradi tega, ker je Modrić od lanskega leta eden izmed manjšinskih lastnikov Vipotnikovega kluba," so zapisali pri hrvaškem mediju.

Luka Modrić bo danes, če bo nastopil, vknjižil že 198. nastop za hrvaško reprezentanco. Foto: Reuters

Tako bo 40-letni Hrvat, ki bi lahko po SP 2026 tudi sklenil bogato reprezentančno kariero, če mu bo Zlatko Dalić danes namenil priložnost, zaigral proti igralcu, ki nastopa v klubu, katerega solastnik je prav Modrić.

Index je dodal, da se je poleg Dinama in Hajduka pred leti za Vipotnika zanimala tudi Rijeka. Za Slovenijo je odigral 25 tekem in se razveselil petih zadetkov, njegova tržna vrednost pa po novem po oceni Transfermarkta znaša že 22 milijonov evrov. Dvoboj med Hrvaško in Slovenijo se bo začel ob 20.45.