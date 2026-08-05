Mehiškega vplivneža ustrelili med prenosom v živo

Mehiški spletni vplivnež Cesar Gastelum je bil v mestu Culiacan ustreljen med prenosom v živo na družbenih omrežjih. Napadalca sta se mu približala z motorjem, eden od njiju pa je vanj iz neposredne bližine večkrat ustrelil. Motiv za umor še ni znan.

Mehiški vplivnež Cesar Gastelum je bil v torek zvečer ubit pred restavracijo s hitro prehrano v Culiacanu, glavnem mestu zvezne države Sinaloa na severozahodu Mehike.

Gastelum je bil v času napada s prijatelji in je dogajanje prenašal v živo na spletu. Na posnetku je mogoče videti motor z dvema osebama, ki se približa skupini. Voznik je nato proti Gastelumu usmeril orožje in začel streljati.

Napad naj bi se zgodil okoli 20. ure po lokalnem času. Gastelum je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka, osebi, ki sta bili z njim, pa po poročanju španskega časnika El País nista bili poškodovani.

Napadalca sta pobegnila

Storilca, ki sta nosila motoristični čeladi, sta po streljanju pobegnila. Na kraj so prispeli pripadniki mehiške vojske in policije, ki so zavarovali območje ter začeli zbirati dokaze.

Mehiške oblasti motiva za napad še niso razkrile, prav tako niso sporočile, da bi v povezavi z umorom kogarkoli prijele. Ni znano, ali je bil Gastelum tarča zaradi svojih spletnih objav ali iz drugih razlogov.

Vplivnež je imel na TikToku okoli 600 tisoč sledilcev, njegovi posnetki pa so zbrali več deset milijonov ogledov. Objavljal je predvsem humoristične vsebine, povezane z vsakdanjim življenjem in kulturo severne Mehike.

Tik pred napadom opazili sumljivi motor

Po poročanju El Paísa so Gastelum in njegovi spremljevalci že pred streljanjem opazili osebi na motorju in izrazili nelagodje zaradi njunega vedenja. Motorista naj bi se nato vrnila, eden od njiju pa je začel streljati.

Na družbenih omrežjih so se po umoru razširili posnetki napada. Zaradi nazorne vsebine jih številni mediji niso objavili v celoti.

Culiacan zaznamujejo spopadi kriminalnih združb

Culiacan velja za eno od središč organiziranega kriminala v Mehiki. Mesto je v zadnjih letih prizadelo nasilje, povezano s spopadi med rivalskimi skupinami, tudi med frakcijami kartela Sinaloa.

Oblasti za zdaj niso predstavile dokazov, da je bil Gastelumov umor neposredno povezan s karteli. Prav tako niso potrdile ugibanj, ki so se po napadu pojavila na družbenih omrežjih.

Gastelum je eden od več mehiških spletnih ustvarjalcev, ki so bili v zadnjih letih žrtve nasilnih napadov. Maja 2025 je bila med prenosom v živo v svojem kozmetičnem salonu ustreljena tudi 23-letna vplivnica Valeria Mwrquez. Njen umor so oblasti preiskovale kot femicid.