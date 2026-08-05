Danes bo sončno s temperaturami od 34 do 39 stopinj Celzija. Za večji del Slovenije zaradi velike toplotne obremenitve velja rdeče opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, sporoča Agencija za okolje (Arso). V četrtek se bo živo srebro povzpelo do 38 stopinj Celzija, medtem ko bo v petek predvsem v notranjosti države vročina nekoliko popustila.

Sreda bo sončna in zelo vroča s temperaturami do 39 stopinj Celzija. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne lahko tam nastane kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Arsu.

Za večji del države je zaradi velike toplotne obremenitve razglašen rdeči alarm. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro jutro, danes in jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. pic.twitter.com/4iDBgm3rxQ — ARSO vreme (@meteoSI) August 5, 2026

V četrtek bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija.

V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, napovedujejo na Arsu. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.