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Avtor:
STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
9.30

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Justin Bieber SP 2026 SP 2026 SP 2022 v nogometu

Četrtek, 30. 7. 2026, 9.30

1 ura, 33 minut

Bieberjeve čevlje z nastopa na SP prodali za več kot 23 tisoč evrov

Avtor:
STA

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Justin Bieber | Športne copate Bieberja so prodali za nekaj več kot 23 tisoč evrov. | Foto Reuters

Športne copate Bieberja so prodali za nekaj več kot 23 tisoč evrov.

Foto: Reuters

Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za 24.600 (nekaj več kot 23.000 evrov). Po poročanju tujih tiskovnih agencij bodo sredstva namenjena skladu pod okriljem mednarodne nogometne zveze Fife za izobraževanje prebivalcev po svetu.

Med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu je 32-letni superzvezdnik zapel svojo pesem Everything Hallelujah, njegova oprava, vključno z obutvijo, pa je bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v celoti del Bieberjeve blagovne znamke.

Denar, zbran s prodajo športnih copatov, bo po poročanju medijev namenjen Fifinemu skladu za izobraževanje, katerega cilj je otrokom zagotoviti dostop do izobraževanja in športa.

Fifa je med polčasom finalne tekme prvič v zgodovini mundiala pripravila šov v slogu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl. Kurator glasbenega programa je bil Chris Martin iz skupine Coldplay, na oder pa so poleg Bieberja med drugim stopili Madonna, BTS in Shakira.

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