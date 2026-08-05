Z vsega sveta so deževala opozorila, da se lahko zgodi najhujše. Zdaj se je.

Regulatorji finančnih trgov z vsega sveta so v zadnjem letu dni, še posebej pospešeno pa od maja letos, opozarjali na potencialno tveganje, povezano z vlaganjem v trgovalno platformo s kriptovalutami in samooklicano neobanko Aurum (oziroma Aurum Foundation). Ta je nove uporabnike novačila tako rekoč povsod, tudi v Sloveniji. Ustanovitelji so medtem vztrajno zavračali namigovanja, da bi bilo njihovo delovanje nezakonito oziroma da je Aurum celo piramidna shema. A zdaj se je zalomilo – trdijo namreč, da so bili tarče hekerskega napada, sredstva vlagateljev pa naj bi bila v nevarnosti. Takšna pojasnila smo v preteklosti zelo pogosto slišali ob zrušenjih dejanskih piramidnih shem.

Kaj je Aurum in kaj obljubljajo

Aurum se uporabnikom – tudi v slovenščini, saj imajo lokalizirano spletno stran – predstavlja kot "najvarnejši način za upravljanje vaših digitalnih sredstev".

Šlo naj bi za platformo za vlaganje v kriptovalute in tako imenovano neobanko, ki je vlagateljem obljubljala od devet- pa do kar 31-odstotne mesečne donose na njihovo prvotno naložbo, ob tem pa tudi priložnost za zaslužek z mrežnim marketingom, torej s pridobivanjem novih članov in prejemanjem provizij od njihovih naložb.

Šlo naj bi za platformo za vlaganje v kriptovalute in tako imenovano neobanko, ki je vlagateljem obljubljala od devet- pa do kar 31-odstotne mesečne donose na njihovo prvotno naložbo. Foto: Posnetek zaslona

Obljube o tako visokih mesečnih donosih so pogosto prvi znak za alarm, saj jih ne morejo zagotoviti niti najboljši upravitelji premoženja na planetu. Drugi opozorilni znak je dejstvo, da je Aurum od uporabnikov zahteval, da svojo naložbo v sistem "zaklenejo" za obdobje enega leta. Če bi ga želeli dvigniti prej, bi morali plačati kar 35-odstotno provizijo na dvig naložbe.

V Aurum so vabili tudi Slovence. Foto: Posnetek zaslona

Prvi mož Auruma je uradno državljan Peruja Bryan Benson, ki deluje iz Dubaja, neuradno pa je povezan tudi z Rusijo, ki je prva opozorila na Aurum in potencialna tveganja. A vodstvo podjetja je zagotavljalo, da imajo štiri mednarodne licence za ponujanje trgovanja s kriptovalutami.

Kot razkrivajo mnoga opozorila regulatorjev finančnih trgov, to ne drži.

Rusi so prvi opozorili, da je Aurum morda piramidna shema. Drugi opozarjajo, da nima ustreznih dovoljenj.

Na dejstvo, da Aurum storitve vlaganja v kriptovalute ponuja brez ustreznih licenc, so do zdaj opozorili že v najmanj desetih državah. Prva je bila že julija lani Rusija, kjer so posvarili, da ima Aurum značilnosti denarne piramide oziroma tako imenovane piramidne sheme.

Poljski regulator je zoper Aurum junija letos na državno tožilstvo celo podal kazensko ovadbo, saj naj bi obstajal sum, da so s ponujanjem trgovalne platforme na Poljskem zagrešili kaznivo dejanje.

V Rusiji so že lani opozarjali, da ima Aurum znake piramidne sheme. Podobno svarilo je izdal regulator trgov v Nigeriji. Foto: Shutterstock

Da Aurum deluje brez ustreznih licenc, nima dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu z evropsko uredbo MiCA oziroma kaže znake piramidne sheme, so med drugim opozorili tudi regulatorji v Franciji, Grčiji, Slovaški, na Finskem in Novi Zelandiji, v Nigeriji, Avstraliji in Hongkongu.

Najprej zamrznitev dvigov sredstev, nato "šok": napadli so nas hekerji!

Kot je poročal portal BehindMLM, ki sledi piramidnim shemam, je platforma Aurum že s 26. julijem zamrznila izplačila sredstev, dan pozneje pa so vlagatelje obvestili o "posodobitvi sistema". 30. julija naj bi bile po neuradnih podatkih izpraznjene nekatere kriptodenarnice, povezane z Aurumom.

Še isti dan je organizacija Aurum Foundation, ki upravlja platformo Aurum, razglasila, da so bili tarče hekerskega napada. Prizadeta naj bi bila ne le njihova interna infrastruktura, temveč tudi sredstva vlagateljev oziroma uporabnikov platforme. Aurum je po lastnih navedbah domnevno upravljal za skoraj sto milijonov evrov sredstev.

Hekerski napad je ena od najpogostejših strategij za tako imenovani "exit scam", še zadnji stadij goljufije oziroma piramidne sheme, pri kateri akterji v ozadju poberejo ves denar vlagateljev, krivdo za kolaps pa nato prevalijo na druge dejavnike. Foto: Shutterstock

Kaj se bo zgodilo zdaj, ni znano, je pa dejstvo, da sosledje dogodkov vleče zelo močne vzporednice s preteklimi kolapsi piramidnih shem, ki so konec dotoka svežih sredstev vlagateljev in posledično zaustavitev izplačil zamaskirale v hekerske napade.

Med odmevnejšimi primeri lahko najdemo kitajski Plus Token, kjer so bili vlagatelji oškodovani za več kot dve milijardi evrov, njegov naslednji WoToken in Africrypt, ki je opeharil ogromno ljudi v Južni Afriki, izginilo pa naj bi za kar tri milijarde evrov v kriptovaluti bitcoin.