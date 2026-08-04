Policija potrdila: huje poškodovana sopotnica predsednice je ruska državljanka

V petkovi prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar je bila huje poškodovana državljanka Ruske federacije, je Policijska uprava Koper potrdila za portal Info360. Po prvih ugotovitvah policije naj bi obe poškodovani osebi med vožnjo uporabljali varnostni pas. A Pirc Musarjeva je v intervjuju za portal 24ur priznala, da v vozilu ni bila pripeta.

Štiri dni po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar so znane nove podrobnosti o huje poškodovani sopotnici. Policija je za portal Info360 potrdila, da gre za državljanko Ruske federacije. Njene identitete sicer niso razkrili, je pa o ruski državljanki Victoriji Krivolutskayi dan po nesreči poročal Bojan Požar. Na omrežju X je zapisal, da "če gre za Victorio Krivolutskayo, skrivnostno “poslovno partnerko” in “zaupnico” Pirc Musarjeve, bi to lahko bilo še posebej zanimivo."

Policija trdi eno, predsednica drugo

Na Policijski upravi Koper so danes po navedbah portala Info360 pojasnili, da naj bi predsednica in huje poškodovana sopotnica med vožnjo uporabljali varnostni pas. Pirc Musarjeva pa je v prvem intervjuju po nesreči za 24ur priznala, da na sedežu v drugi vrsti kombija ni bila pripeta in svojo neodgovornost v celoti prevzema nase. "To je moja največja napaka. Ne vem, kakšne bi bile posledice, če bi bila pripeta, in o tem je danes brezpredmetno ugibati. Dejstvo pa je, da zakon določa, da morajo biti potniki pripeti tudi na zadnjih sedežih. Jaz in moja prijateljica nisva bili pripeti, druga prijateljica pa je bila," je pojasnila.

Ali so bili vsi potniki v vozilu ustrezno pripeti z varnostnim pasom se je v ponedeljkovih Odmevih na Televiziji Slovenija spraševal tudi strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije. "Glede na poškodbe predsednice in ene od sopotnic se postavlja tudi vprašanje, ali so bili vsi potniki v vozilu ustrezno pripeti z varnostnim pasom," je opozoril.

Po prvih ugotovitvah policije sta imeli obe vozili v predsedničini koloni vključene rdeče-modre opozorilne luči.

V avtomobilu sta bili predsedničini prijateljici

Nesreča se je zgodila v petek popoldne na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v predoru Kastelec. Predsednica je bila lažje poškodovana, druga oseba v vozilu pa je utrpela hude poškodbe. Obe so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

V predsedničinem službenem kombiju znamke Mercedes-Benz V 300 so bili poleg voznika varnostnika še varnostnica, predsednica in dve njeni prijateljici. Predsednica si je zlomila ključnico, huje poškodovana sopotnica pa je bila v ponedeljek odpuščena v domačo oskrbo in se po navedbah urada predsednice počuti dobro. Druga sopotnica ni bila poškodovana.

Predsednica se je vračala z dopusta na Hrvaškem in je bila na poti na športni dogodek Pogi Challenge v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. Iz njenega urada so pojasnili, da se prevozi drugih oseb v službenem vozilu izvajajo redko, po predhodni varnostni presoji in z odobritvijo predsednice.

Voznik naj ne bi upošteval varnostne razdalje

Po doslej zbranih podatkih policije je 52-letni voznik predsedničinega vozila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje trčil v zadnji del Audija, ki ga je vozil 34-letni policist in je vozil pred predsedničinim avtomobilom.

Oba voznika so preizkusili z alkotestom in opravili hitri test za prepoznavo prepovedanih drog. Vsi rezultati so bili negativni. Policija je skupno materialno škodo ocenila na približno 37 tisoč evrov.

Zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti je bil obveščen pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, ki preiskuje uradne osebe s posebnimi pooblastili. Policija mu je odstopila dokumentacijo o nesreči.