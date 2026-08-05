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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Sreda,
5. 8. 2026,
16.48

Osveženo pred

3 minute

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Gorazd Pogorelčnik Gorenje čelada Domen Prevc Domen Prevc Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Sreda, 5. 8. 2026, 16.48

3 minute

Po več kot 30 letih konec velike zgodbe: Gorenja ne bo več na čeladah skakalcev

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Domen Prevc Nika Prevc | Domen in Nika Prevc bosta lahko kot najboljša posameznika pretekle zime nov oglasni prostor na čeladah dobro izkoristila. | Foto Guliverimage

Domen in Nika Prevc bosta lahko kot najboljša posameznika pretekle zime nov oglasni prostor na čeladah dobro izkoristila.

Foto: Guliverimage

Čelade slovenskih skakalcev bodo v novi sezoni videti drugače. Po več kot treh desetletjih na njih ne bo več napisa Gorenje, kar je bilo vidno že na prvi tekmi poletne velike nagrade v Wisli, kjer so Slovenci nastopili s polepljenimi čeladami, Nika Vodan pa na primer z olimpijsko. Novost bosta lahko zelo dobro iztržila najboljša posameznika pretekle zime Domen in Nika Prevc, Domna pa lahko zaradi pogodbe z Red Bullom pričakujemo s čelado v podobi tega pokrovitelja. Gorazd Pogorelčnik je v pogovoru za Sportal zagotovil, da je proračun za sezono pokrit in da bodo imeli tudi preostali skakalci zdaj več manevrskega prostora za dodaten zaslužek. Oglasnega prostora na smučeh pa tekmovalci ne bodo tržili sami, saj bo ta v domeni panoge.

Za Domna in Niko Prevc, najboljša posameznika pretekle zime, se s tem odpira oglasni prostor z največjo tržno vrednostjo. Domen je že pogodbeno povezan z Red Bullom, zato ga lahko v prihodnje pričakujemo s čelado v podobi tega pokrovitelja, medtem ko bo zanimivo spremljati, kdo bo prostor izkoristil pri Niki in drugih reprezentantih.

Slovenski skakalci in skakalke te možnosti v preteklih desetletjih niso imeli. Napis Gorenje je bil na njihovih čeladah 33 let, zato je bila sprememba na uvodni postaji poletne velike nagrade v Wisli toliko opaznejša. Nekateri so si ga prikrili, Nika Vodan, ki je v nedeljo zmagala, pa je nosila celo olimpijsko čelado.

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"V prvi fazi smo želeli nadaljevati z Gorenjem. Ko nam dogovor ni uspel, smo se odločili ta oglasni prostor dati tekmovalcem," je za Sportal pojasnil vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

Najvrednejši oglasni prostor bo pripadel tekmovalcem

Čelada velja za najvidnejši, najvrednejši oglasni prostor, ki ga ima skakalec na voljo. Tekmovalci bodo lahko zato po novem sami iskali osebne pokrovitelje in z njimi sklepali dogovore.

Gorazd Pogorelčnik je potrdil, da je proračun za sezono 2026/27 pokrit, tekmovalci pa bodo lahko oglasni prostor na čeladah tržili sami. | Foto: Aleš Fevžer Gorazd Pogorelčnik je potrdil, da je proračun za sezono 2026/27 pokrit, tekmovalci pa bodo lahko oglasni prostor na čeladah tržili sami. Foto: Aleš Fevžer

"Čelada je najvrednejši oglasni prostor. Želeli smo, da imajo tekmovalci nekaj dodatnega," je poudaril Pogorelčnik.

Želja po takšni možnosti ni nova. Nekateri reprezentanti so si že v preteklosti po uspešnih sezonah, ko se je zanimanje pokroviteljev povečalo, želeli na čelado postaviti ime osebnega partnerja, vendar zaradi skupnega dogovora z Gorenjem to ni bilo mogoče.

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Zdaj bodo imeli proste roke. Največ lahko razumljivo iztržita Domen in Nika Prevc, vendar sprememba ni namenjena le največjima imenoma. Dodaten vir prihodka bodo lahko poiskali tudi drugi reprezentanti.

Novost pa je, da oglasnega prostora na smučeh tekmovalci ne bodo več tržili sami, saj bo v domeni panoge.

Priložnost tudi za skakalce zunaj najožjega vrha

Po Pogorelčnikovih besedah je pomembno tudi, da bodo lahko do dodatnih sredstev prišli tekmovalci, ki so bili v preteklosti zaradi rezultatskih kriterijev deležni manj denarja in so nastopali v manj kakovostnih tekmovanjih.

"Tudi tisti na meji bodo lahko dobili sredstva, ki jih do zdaj niso mogli prejeti. Ne gre za številke kot v nekaterih drugih športih, lahko pa imajo v ozadju dobro štipendijo," je pojasnil.

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Razlike med reprezentanti bodo pri tem verjetno velike. Najprepoznavnejši skakalci in skakalke bodo lahko nagovorili večje pokrovitelje, drugim pa lahko že manjši osebni dogovor pomeni pomembno pomoč pri športni poti.

Z Gorenjem upali do konca

Na Smučarski zvezi Slovenije so si sicer želeli, da bi se dolgoletna zgodba z Gorenjem nadaljevala. "Zelo dolgo smo se pogovarjali. Na obeh straneh smo upali, da nam bo uspelo. Ko smo videli, da zadeve ne bomo mogli izpeljati, smo morali odreagirati," je dejal Pogorelčnik.

Po novem bodo oglasni prostor na smučeh tržili pri panožni zvezi, poudarja Pogorelčnik. | Foto: Aleš Fevžer Po novem bodo oglasni prostor na smučeh tržili pri panožni zvezi, poudarja Pogorelčnik. Foto: Aleš Fevžer

Tekmovalcem so pred tem obljubili, da bodo informacijo o prihodnosti čelad dobili najpozneje do 15. junija. Ko je postalo jasno, da dogovora ne bo, so prostor prepustili njim.

Gorenje se kljub temu iz slovenskih smučarskih skokov ne umika v celoti. "V neki obliki ostajajo, vendar na drugačen način. To moramo še natančno definirati," je povedal Pogorelčnik.

Proračun sezone ostaja pri 3,7 milijona evrov

Sprememba pri čeladah pa ne pomeni, da bi bila izvedba sezone ogrožena. Pogorelčnik zagotavlja, da so pri panogi zagotovili sredstva za tekmovalno obdobje 2026/27.

Nika Prevc Domen Prevc | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Pod črto je najpomembnejše, da je sezona pokrita. Ime generalnega sponzorja bomo objavili, ko bo sponzor to želel."

Še maja je bilo po njegovih besedah odprtih precej vprašanj, nato pa so odgovorni prišli do želenega zneska.

"Prišli smo do številk, da lahko sezono izpeljemo in ostanemo v lanskih okvirih. Za skakalno družino in nordijsko kombinacijo govorimo o 3,7 milijona evrov," je sklenil Pogorelčnik.

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