Radi porečejo, kako stoji svet na mladih. V četrtek je bila v Stožicah prisotna prav posebna mladostna energija. Ne le, da so na tribunah prevladovali mladi ljubitelji nogometa, ampak je prijateljsko tekmo med Slovenijo in Ciprom (1:1) zaznamoval še rekord 16-letnega Tiana Naija Korena. Postal je najmlajši reprezentant vseh časov, prehitel vzornika Benjamina Šeška, iz častne tribune pa mu je zaploskal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. V slovenskem taboru se je navkljub slabšemu rezultatu, remi proti Ciprom je bil sprejet kot razočaranje, smejalo tudi Vanji Drkušiću. Po strelskem prvencu v državnem dresu je drzno napovedal, kako želi v nedeljo s Slovenijo v Varaždinu premagati zvezdniško Hrvaško.

Svet že vse bolj nestrpno odšteva dneve do začetka svetovnega nogometnega prvenstva, na katerem pa ne bo ne Slovenije ne Cipra, zato so bili izbranci Boštjana Cesarja toliko bolj prijetno presenečeni, ko so v četrtek v Stožicah nastopili pred lepo napolnjenimi tribunami.

Dvoboj z nič kaj atraktivnim tekmecem je spremljalo ogromno mladih ljubiteljev nogometa, zlasti tistih, ki ga že trenirajo in odkrivajo njegove lepote. Prišli so z vseh koncev Slovenije, pričakovali zmago gostiteljev, a se njihove želje kljub glasni in srčni podpori niso uresničile.

Reprezentanco Slovenije so na prvi letošnji domači tekmi v Stožicah pozdravile solidno napolnjene tribune. Foto: Aleš Fevžer

Čeprav se rezultatsko ni končalo po željah gostiteljev, je dvoboj vseeno poskrbel za nekaj vrhuncev. Resda je bil prijateljske narave, tako da ni bilo izrazitega rezultatskega imperativa, vseeno pa se bo v zgodovino slovenskega nogometa zapisal po izjemnem rekordu, pod katerega se je podpisal mladenič Tian Kai Koren.

Jabolko ponavadi ne pade daleč od drevesa. Tako je tudi v primeru Korenovih. Oče Robert Koren je pred 16 leti dosegel zadetek za do še danes edino zmago Slovenije na svetovnem prvenstvu, tokrat pa je bil v središču pozornosti njegov sin.

"Šeško ni vzgled le meni, ampak vsem"

Za člansko izbrano vrsto je kot prvi Slovenec debitiral še kot mladoleten. Foto: Aleš Fevžer Velja za čudežnega najstnika, nanj resno računajo pri belgijskem velikanu Club Brugge, selektor Cesar pa mu je naklonil čast, da prvič obleče dres članske izbrane vrste še pred 17. rojstnim dnevom. Sreča je bila neizmerna.

Njegovi sorodniki in prijatelji, teh v četrtek v Stožicah ni manjkalo, so dočakali najlepši trenutek v 88. minuti. Koroški dragulj je vstopil v igro namesto Danijela Šturma in vknjižil prvi nastop za Slovenijo.

"Hotel sem iti le čimprej v igro in pomagati svoji ekipi. Nisem se zavedal, da bo šel moj debi v zgodovino slovenskega nogometa. Zelo sem vesel," je skromno pojasnjeval, kako se je počutil v trenutku, ko je vstopil v igro namesto novopečenega napadalca praške Slavie, in prejšnji "mladostni" rekord Benjamina Šeška popravil kar za dobro leto dni!

"To je res dober občutek. Šeško ni vzgled le meni, ampak vsem nogometašem," se je poklonil dobrih šest let starejšemu Radečanu, ki zaradi poškodbe tokrat ni mogel pomagati Sloveniji.

Zaploskal mu je tudi Čeferin

Aleksander Čeferin in Radenko Mijatović med spremljanjem dvoboja med Slovenijo in Ciprom, na katerem je Slovenija dobila novega rekorderja. Foto: Aleš Fevžer Od srca je novemu rekorderju zaploskal tudi prvi mož evropskega nogometa. Dvoboj med Slovenijo in Ciprom si je v družbi predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića in direktorja reprezentanc Milenka Ačimovića v Stožicah ogledal tudi Aleksander Čeferin. Prejšnji mesec je bil zanj zelo naporen, saj smo ga videvali na številnih finalnih obračunih evropskih tekmovanjih. Tako pri nogometaših kot tudi nogometašicah.

Predsednik Uefe se je v zadnjem obdobju nagledal vrhunskih predstav, zato je bil lahko še toliko bolj ponosen, ker se o izvenserijskem talentu, ki prehiteva svoja leta in predstavlja potencial tudi za člansko reprezentanco, za katero je debitiral dobro leto mlajši od Šeška, na veliko govori tudi v njegovi domovini.

Ko smo že pri prejšnjem slovenskem rekorderju, je Šeško lani prestopil v vrste enega najbolj priljubljenih klubov na svetu in postal napadalec Manchester Uniteda, s katerim pa bi se lahko v prihodnji sezoni v ligi prvakov srečali tudi s Korenovim Club Bruggejem. Kaj vse pa želi še doseči mladi reprezentančni debitant v svoji prihodnosti?

Robert Koren je poskrbel za vsesplošno nogometno evforijo v Sloveniji pred 16 leti. Zdaj postavlja nove mejnike njegov sin. Foto: Vid Ponikvar

"Zagotovo želim igrati na največjih turnirjih kot sta svetovno in evropsko prvenstvo. Želim zmagati vsako tekmo, a morda tudi doseči zadetek na svetovnem prvenstvu. Tako, kot je to storil moj oče," bi šel rad po stopinjah očeta, nepozabnega kapetana Kekove južnoafriške generacije in strelca za zmago nad Alžirijo (1:0). Takšna je torej njegova želja.

Drkušić pohvalil Korena, a tudi Cesarja

V prvem nastopu je vstopil v igro v 88. minuti. Bo dočakal priložnost tudi v nedeljo na Hrvaškem? Foto: Aleš Fevžer Proti Cipru je prebil na zelenici le nekaj minut, tako da ni bil pogosto v stiku z žogo, a ga to ni kaj dosti vrglo s tira. "Nekaj malega je bilo, bo pa tega v prihodnosti več," je prepričan, da lahko v karieri pokaže še ogromno. Tako za klub kot tudi reprezentanco, kjer je podobno kot Šeško naredil preskok, saj ni niti enkrat zaigral za izbrano vrsto do 21 let. Pridružil se je bistveno starejšim soigralcem, ki so ga sprejeli odprtih rok.

"To je zanj velika spodbuda. To je tudi hvalevredno za selektorja. Res je, da je bila to prijateljska tekma, a imeti pogum, da na igrišče pošlješ 16-letnika, ki si je to definitivno zaslužil s svojim talentom in delom, je res nekaj hvalevrednega," je novopečenega slovenskega rekorderja, najmlajšega debitanta vseh časov pohvalil Vanja Drkušić, hkrati pa čestital selektorju za pogumno potezo.

Nekaj mu je vendarle pokvarilo prvenec

Vanja Drkušić je v 29. nastopu le dočakal reprezentančni strelski prvenec. Foto: Aleš Fevžer Tudi on ne bo nikoli pozabil dvoboja s Ciprom. Navidez neatraktiven prijateljski dvoboj si bo zapomnil za vse večne čase, saj je dosegel prvi zadetek za reprezentanco. To mu je uspelo v 29. nastopu. Ni jih malo slovenskih reprezentantov, zlasti branilcev, ki so vso kariero čakali na zadetek, a se jim ni posrečilo.

Delovnemu Dolenjcu, ki ne skriva želje, da bi se iz nogometno izolirane Rusije (Zenit St. Peterburg) preselil na drugi del Evrope, kjer bi lahko znova nastopal v mednarodnih tekmovanjih, se je posrečilo. Legendarni Mladen Rudonja oziroma Turbo Rudi je za primerjavo na svoj prvi zadetek čakal kar 53 tekem, čeprav je igral bistveno bližje vratom tekmeca kot Drkušić!

"Nepričakovano dobro sem si izboril prostor v kazenskem prostoru. Najprej sem ustrelil s kolenom, nato se mi je žoga srečno vrnila, tako da sem jo lahko pospravil v gol," je zadel sredi drugega polčasa, kmalu po vstopu v igro. Tako je rešil Slovenijo neugodnega domačega poraza (0:1), ki bi spravil v slabo voljo občinstvo, med katerimi so prednjačili mlajši ljubitelji žogobrca.

Drzna napoved Drkušića: Po zmago na Hrvaško

"Zelo sem vesel za moj prvi gol. To je res poseben občutek. Je pa vendarle moj prvenec malce pokvarilo dejstvo, da nismo zmagali. Navijačem smo želeli podariti zmago. Mislim, da bi si jo zaslužili, a dobro … V nedeljo je nova tekma. Dali bomo vse od sebe, da pridemo iz Hrvaške z dobrim rezultatom," je po dvoboju v Stožicah, na katerem je prvič v karieri proslavljal svoj reprezentančni zadetek, pojasnjeval 27-letni branilec, in nadaljeval drzno napoved.

Vanja Drkušić sporoča, kako se želi Slovenija v nedeljo vrniti iz Varaždina s polnim plenom in presenetili Hrvaško. Foto: Aleš Fevžer

"Zavedamo se kakovosti Hrvaške. Igrajo doma in želijo lepo popotnico za SP 2026, a nas to pretirano ne zanima. Imamo dosti stvari za popraviti v igri, našim navijačem bomo hoteli dati zmago," želi v nedeljo za razliko od domače tekme s Ciprom (1:1) izkusiti občutek zmage in jo zagosti sosedom Hrvatom.

Slovensko obrambo proti Hrvaški najverjetneje, saj bodo na drugi strani stali zvezdniki Manchester Cityja, Interja, Bayerna, Milana in drugih velikanov, čaka več dela kot proti Cipru. Drkušić ponavadi skupaj z Jako Bijolom sestavlja udarni tandem v zadnji vrsti, selektor Cesar pa ima vedno več sladkih težav, saj je konkurenca za te igralne položaje vse večja.

"Z vsem spoštovanjem do Cipra, a ..."

Jan Oblak je na prvem letošnjem nastopu za Slovenijo moral po žogo v mrežo že po sedmih minutah. Foto: Aleš Fevžer Bo pa skušala Slovenija prikazati bistveno več tudi glede organizacije napadov in boljšem zaključevanju le teh. "Po tekmi s Ciprom je v slačilnici vladalo razočaranje. Z vsem spoštovanjem do Cipra, so to reprezentance, ki jih moramo na domačem stadionu premagati. Sploh v prvem polčasu smo si dosti stvari sami zakuhali. Izgubljali smo veliko žog na naši polovici, kar je ustavilo našo igro. Nismo mogli priti do priložnosti. V drugem polčasu je bilo tudi zaradi rdečega kartona gostov bolje. Ustvarili smo si več priložnosti, a na žalost na koncu ni bilo dovolj za zmago," je poudaril strelec edinega slovenskega zadetka.

To je bila tudi prav posebna tekma za Esterja Soklerja, ki je nastopil prvič za Slovenijo ravno na 27. rojstni dan, kot tudi za mladega branilca Srđana Kuzmića, ki je zaigral od prve minute in redno doživlja pohvale selektorja Cesarja.

Kdor ne da, ta prejme

Ob odsotnosti Šeška je sicer skušal vrzeli v napadu zapolniti Žan Vipotnik, a to ni bil dan najboljšega strelca angleškega championshipa. Zapravil je priložnosti, ki jih sicer redko, za nameček pa je po pravilu "kdor ne da, ta prejme" kmalu sledila ciprska kazen. Gostje so v 7. minuti šokirali slovenske nogometaše in domače občinstvo. Jan Oblak, ki je prvič branil pod taktirko Boštjana Cesarja in si nadel kapetanski trak, je moral tako presenetljivo hitro po žogo v svojo mrežo, Slovenija pa je nato potrebovala skoraj uro, da je vrnila udarec in izenačila. To ji je uspelo šele s pomočjo iznajdljivega Drkušića.

Ciprčani so povzročali nemalo preglavic Cesarjevi četi v Ljubljani. Foto: Anže Malovrh/STA

Cesar tako na prvi domači tekmi v vlogi selektorja vendarle ni uspel priti do zmage. Grk Akis Mantzios, ki od lani vodi reprezentanco Cipra, mu je prekrižal načrte. Po tekmi se je 56-letni Grk zapletel v dolg in sproščen pogovor z Erminom Šiljakom, s katerim sta si pri Panioniosu delila slačilnico. Mantzios je postal šele drugi selektor Cipra, ki ni izgubil v Sloveniji. Pred osmimi leti je Ciper že remiziral z 1:1 v Stožicah. Takrat se je igrala tekma lige narodov, po tem razočaranju pa je Tomaž Kavčič zapustil stolček.

Cesar, ki je pod vodstvom Kavčiča malce pred tem tudi sklenil reprezentančno kariero, bo imel na drugi strani kmalu priložnost, da z varovanci popravi vtis s tekme s Ciprom. V nedeljo bo z varovanci gostoval v Varaždinu in se pomeril s Hrvaško, ki že vrsto let spada med (naj)boljše reprezentance na svetu. Sosedski dvoboj, po katerem bodo Luka Modrić in druščina odpotovali v ZDA, se bo začel ob 20.45.