Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
25. 7. 2026,
12.17

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Kevin Kampl slovenska nogometna reprezentanca RB Leipzig

Sobota, 25. 7. 2026, 12.17

19 minut

Kevin Kampl se zdaj ukvarja z vrtnarjenjem

Kevin Kampl po smrti očeta in brata našel mir na španskem otoku

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kevin Kampl | Kevin Kampl je za slovensko izbrano vrsto odigral 28 tekem in dosegel dva gola. | Foto Žiga Zupan/Sportida

Kevin Kampl je za slovensko izbrano vrsto odigral 28 tekem in dosegel dva gola.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je v zadnjem letu izgubil brata in očeta. To je bilo najtežje obdobje v njegovem življenju, zaradi katerega je tudi predčasno sklenil kariero. Pri 35 letih je našel mir na španskem otoku Majorka, kamor se je preselil po stresnih dogodkih. Nekdanji zvezdnik številnih nemških klubov se zdaj ukvarja z vrtnarjenjem.

Eden najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja je na zelenicah vztrajal vse do prejšnje sezone 2025/26, nato pa je po družinski tragediji predčasno končal kariero. Najprej je po srčnem infarktu izgubil življenje njegov starejši brat Seki, sedem mesecev pozneje pa je po dolgi in zahrbtni bolezni umrl še njegov oče Jože, sicer v mladosti tudi vratar mariborskega Železničarja. Kevin Kampl je po tem stresnem obdobju našel mir na španskem otoku Majorka, kjer se zdaj ukvarja z vrtnarjenjem.

"To je bilo zelo težko leto. A življenje gre naprej, čeprav mi je še vedno težko sprejeti vse, kar se je zgodilo. Pomagala sta mi mir in tišina, ki ju uživam na Majorki. Tu gojim lubenice, paradižnik, čebulo, čili in še marsikaj. Tukaj vse uspeva in raste kot za stavo. Z malo olivnega olja je vse skupaj odličnega okusa," je 35-letni Slovenec, rojen v Nemčiji, povedal v intervjuju za nemški časnik Bild.

Bogata kariera, polna mejnikov

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant se lahko pohvali z izjemno kariero, v kateri je branil barve številnih klubskih velikanov. Kariero je začel v rojstnem mestu Solingenu, jo nadaljeval v Leverkusnu pri Bayerju, za katerega je pozneje zaigral tudi v bundesligi. V elitni nemški prvi ligi je nosil tudi dres Borussie Dortmund in RB Leipziga, s katerima je nastopil tudi v ligi prvakov. V najmočnejšem tekmovanju v Evropi je zbral 51 nastopov. Izmed slovenskih nogometašev jih je v obdobju državne samostojnosti zbral le Jan Oblak.

Od navijačev Leipziga se je poslovil pred prvo domačo tekmo rdečih bikov v letu 2026. | Foto: Guliverimage Od navijačev Leipziga se je poslovil pred prvo domačo tekmo rdečih bikov v letu 2026. Foto: Guliverimage

Dokazoval se je tudi pri slovenskih severnih sosedih in Salzburgu pomagal tudi do naslova avstrijskega prvaka. To je bil njegov edini državni naslov (2014), tisto sezono je z rdečimi biki iz Mozartovega mesta osvojil dvojno krono, z Leipzigom pa je bil dvakrat nemški pokalni zmagovalec. Leta 2023, takrat si je slačilnico na Saškem že delil z Benjaminom Šeškom, je osvojil še nemški superpokal. Za slovensko izbrano vrsto je odigral 28 tekem in se dvakrat vpisal med strelce. Zatresel je mreži Albanije in San Marina.

Kevin Kampl, Leipzig
Sportal Kevin Kampl po slovesu od Leipziga spregovoril o bratovi smrti
Kevin Kampl, Leipzig
Sportal Ganljivi prizori ob slovesu Kampla, remi odnesel trenerja Eintrachta
Kevin Kampl
Sportal Kevin Kampl izlil dušo in podal končno odločitev
Kevin Kampl slovenska nogometna reprezentanca RB Leipzig
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.