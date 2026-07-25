Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je v zadnjem letu izgubil brata in očeta. To je bilo najtežje obdobje v njegovem življenju, zaradi katerega je tudi predčasno sklenil kariero. Pri 35 letih je našel mir na španskem otoku Majorka, kamor se je preselil po stresnih dogodkih. Nekdanji zvezdnik številnih nemških klubov se zdaj ukvarja z vrtnarjenjem.

Eden najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja je na zelenicah vztrajal vse do prejšnje sezone 2025/26, nato pa je po družinski tragediji predčasno končal kariero. Najprej je po srčnem infarktu izgubil življenje njegov starejši brat Seki, sedem mesecev pozneje pa je po dolgi in zahrbtni bolezni umrl še njegov oče Jože, sicer v mladosti tudi vratar mariborskega Železničarja. Kevin Kampl je po tem stresnem obdobju našel mir na španskem otoku Majorka, kjer se zdaj ukvarja z vrtnarjenjem.

Były zawodnik Bayeru Leverkusen, Borussii Dortmund i RB Lipsk, Kevin Kampl z powodu tragedii rodzinnej zakończył swą karierę piłkarską w styczniu 2026.

35-latek w ciagu 7 miesięcy stracił ojca i brata.

Obecnie 28-krotny reprezentant Słowenii wraz z żoną i dwoma synami mieszka na… https://t.co/Bmy4sWFmtT pic.twitter.com/ZZYL42378Y — Dawid Bundesliga (@DawidBundesliga) July 23, 2026

"To je bilo zelo težko leto. A življenje gre naprej, čeprav mi je še vedno težko sprejeti vse, kar se je zgodilo. Pomagala sta mi mir in tišina, ki ju uživam na Majorki. Tu gojim lubenice, paradižnik, čebulo, čili in še marsikaj. Tukaj vse uspeva in raste kot za stavo. Z malo olivnega olja je vse skupaj odličnega okusa," je 35-letni Slovenec, rojen v Nemčiji, povedal v intervjuju za nemški časnik Bild.

Bogata kariera, polna mejnikov

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant se lahko pohvali z izjemno kariero, v kateri je branil barve številnih klubskih velikanov. Kariero je začel v rojstnem mestu Solingenu, jo nadaljeval v Leverkusnu pri Bayerju, za katerega je pozneje zaigral tudi v bundesligi. V elitni nemški prvi ligi je nosil tudi dres Borussie Dortmund in RB Leipziga, s katerima je nastopil tudi v ligi prvakov. V najmočnejšem tekmovanju v Evropi je zbral 51 nastopov. Izmed slovenskih nogometašev jih je v obdobju državne samostojnosti zbral le Jan Oblak.

Od navijačev Leipziga se je poslovil pred prvo domačo tekmo rdečih bikov v letu 2026. Foto: Guliverimage

Dokazoval se je tudi pri slovenskih severnih sosedih in Salzburgu pomagal tudi do naslova avstrijskega prvaka. To je bil njegov edini državni naslov (2014), tisto sezono je z rdečimi biki iz Mozartovega mesta osvojil dvojno krono, z Leipzigom pa je bil dvakrat nemški pokalni zmagovalec. Leta 2023, takrat si je slačilnico na Saškem že delil z Benjaminom Šeškom, je osvojil še nemški superpokal. Za slovensko izbrano vrsto je odigral 28 tekem in se dvakrat vpisal med strelce. Zatresel je mreži Albanije in San Marina.