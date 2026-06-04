Iskrene besede prijatelja: Benjamin, ti živiš sanje vseh nas!

Radeče ne sodijo med večja slovenska mesta. Ležijo v Posavju, v njih živi manj kot dva tisoč duš, kar pa se tiče nogometa in prepoznavnosti v svetu, pa je njihova vloga povsem drugačna. Radeče po zaslugi Benjamina Šeška, šele 23-letnega zvezdnika Manchester Uniteda in slovenske reprezentance, pridobivajo veljavo. Šeškomanija je več kot očitna, srca meščanov polni z neizmernim ponosom, njegovi prijatelji pa kar ne morejo verjeti, kako se navkljub slavi in bogastvu ni prav nič spremenil. Ostal je dobri stari Beni. Nasmejan, delaven in pozitivno usmerjen. Zato je bilo pred dnevi, ko mu je Navijaška skupina Benjamin Šeško priredila ganljiv sprejem, še toliko bolj veselo in čustveno. O tem nam je več povedal njegov dolgoletni prijatelj Urban Lipec.

Navijaška skupina Benjamin Šeško je bila ustanovljena leta 2024, danes pa šteje že okrog 300 članov. Foto: Natalija Štefanič Fenomen Benjamina Šeška, z mnogimi talenti obdarjenega neustrašnega mladeniča, ki je preskakoval meje in v svetovnem nogometu zaslovel že kot najstnik, že dolgo odmeva v Radečah. Trenutno poškodovani napadalec Manchester Uniteda, za katerega je angleški velikan lani odštel Leipzigu bajeslovno vsoto denarja, skoraj 85 milijonov evrov, predstavlja največji športni ponos posavskega mesta.

Nekdaj obetavni deček je postal eden največjih slovenskih športnih draguljev, zato je dragocen vsak trenutek, ki ga lahko someščani preživijo v njegovi družbi. Ob njegovih nastopih in sproženi Šeškomaniji, katere prvi vrhunec je predstavljal nepozabni evrogol v švedski mreži, nato pa se je vse skupaj nadaljevalo z rekordno selitvijo na Otok, se je 6. marca 2024 ustanovila njegova navijaška skupina. Tako kot pritiče najboljšim nogometašem, organizirano zanj stiska pesti tudi iz tedna v teden večja skupina navijačev in občudovalcev.

Benjamin Šeško se je prvič, odkar je nogometaš Manchester Uniteda, družil s svojo navijaško skupino v Radečah. Foto: Guliverimage

Če je bilo na ustanovnem srečanju v prostorih gostilne Strnad na Hotemežu prisotno med 30 in 40 oseb, jih je danes v skupini že okrog 300! Med njimi prevladujejo Radečani, a jih ne manjka tudi iz drugih slovenskih mest. Takšnih je vsaj polovica. Član Šeškove navijaške skupine je celo navijač iz Francije.

Ni kaj, fenomen napadalca, ki so ga Avstrijci oklicali za slovenskega Erlinga Haalanda, Zlatko Zahović pa mu je že pred leti napovedoval, kako bo zagotovo porušil njegov rekord in postal najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov, odmeva že marsikje.

Vse najboljše, Benjamin!

Člani navijaške skupine so mu zapeli rojstnodnevno pesem, pripravili pa tudi kratek video z njegovimi zadetki. Tudi oni občudujejo njegov skok pri proslavljanju zadetkov, Air Šeško. ''Ne le mi navijači, s tem skokom navdušuje tudi soigralce,'' nam je zaupal Urban Lipec. Foto: Natalija Štefanič Navijaška skupina Benjamin Šeško je uresničila cilj. Po koncu sezone se je želela v Radečah družiti z junakom, ki je ponesel v svet ime njihovega mesta. V ponedeljek je lahko uresničila sprejem. Tokratni prihod nogometnega asa je bil še toliko bolj čustven, saj je sovpadal z njegovim rojstnim dnevom. Konec maja je na rojstnodnevni torti upihnil 23 svečk.

Z njo se je posladkal tudi v domačem mestu, ko so ga navijači v ponedeljek osrečili z okusnim presenečenjem in mu iz srca zapeli rojstnodnevno pesem. V množici so prevladovali najmlajši, pozitivno energijo je bilo čutiti daleč naokrog.

"Saj veste, kako je. Nanj so najbolj nori mlajši otroci, ki šele začenjajo kariero. Večinoma trenirajo nogomet pri NK Radeče, nekateri tudi v NK Krško," ni manjkalo podmladka iz njegovih prvih klubov.

Mladi želijo po njegovih stopinjah, a se zavedajo, da bo takšno kariero, s kakršno ima opravka najbolj priljubljen slovenski nogometaš v Angliji, izjemno težko ponoviti, kaj šele nadgraditi.

"Najin odnos se sploh ni spremenil"

O tem bi lahko veliko povedal Urban Lipec, eden izmed njegovih najboljših prijateljev, ki je prav tako sanjal o tem, da bi nekoč postal vrhunski nogometaš in zaigral za sloviti tuji klub, a teh želja ni uresničil. Za razliko od Benjamina, ki ga danes poznajo na vseh celinah.

V gostilni Strnad na Hotemežu pogosto visijo dresi vseh klubov, za katere je nastopal Benjamin Šeško. Med njimi je tudi reprezentančni. Ta teden zaradi zdravstvenih težav žal ne bo mogel pomagati soigralcem proti Cipru in Hrvaški. Foto: Natalija Štefanič

"Skupaj sva trenirala nogomet v Radečah. Še kot osnovnošolca. Poznava se že od mladih let in lahko rečem, da je Benjamin, odkar ga poznam, ostal isti. Prav nič se ni spremenil," je opozoril na morda največjo odliko Šeška. Slava niti milijoni evrov ga niso spremenili. "Kot njegov prijatelj sem zelo ponosen nanj. Najin odnos se sploh ni spremenil. To je odkrit prijateljski odnos," je povedal eden izmed soustanoviteljev Šeškove navijaške skupine. Večkrat ga je obiskal v Salzburgu, Leipzigu in Manchestru. Prijateljstvo je težko negovati na daljavo, zato ga prijatelji v Radečah še toliko bolj spoštujejo, da je ob vsem medijskem pompu ostal isti kot nekdaj. Ni se prav nič spremenil.

"O tem smo sanjali vsi"

Urban je od Benjamina starejši nekaj let, a sta v mladosti vseeno igrala skupaj, saj je zdajšnji as Uniteda toliko izstopal v svoji generaciji, da so mu trenerji dovolili igranje s starejšimi. "Ko sem z bratom odšel v Krško in tam treniral nogomet, je čez dve leti prišel še Beni. Tam je tudi eksplodiral, kmalu odšel v Domžale, nato pa je dobro poznana njegova zgodba," je Lipec kot otrok kmalu prepoznal njegov potencial, ko je občudoval na delu mladega someščana, ki ga je že takrat odlikovala izjemna fizična pripravljenost.

Benjamin Šeško predstavlja svetel vzor mladim slovenskim nogometašem. Foto: Natalija Štefanič

Pred leti nam je Šeško zaupal, kako bi rad nekega dne oblekel dres madridskega Reala. Je o kraljevem klubu resnično sanjal že kot otrok? "Kdo pa ni? O tem smo sanjali vsi. Saj veste, kako je Krško z mladinsko selekcijo spadal med boljše nogometne šole v Sloveniji. Vsi smo imeli ambicije, a žal ni moglo uspeti vsem. Hvala bogu je vsaj enemu od nas. Vsi smo veseli zanj. Benjaminu tako rad od srca rečem, da živi sanje vseh nas," je potrdil, kako je Šeško nekoč kot otrok sanjaril o Realu.

A, kdo bi se pritoževal? Zdaj je eden najbolj priljubljenih napadalcev na Otoku in zvezdnik Manchester Uniteda. "V nogometu je trg tako nepredvidljiv, United pa je zagotovo neki življenjski dosežek in sanjski cilj, saj je eden največjih klubov v zgodovini nogometa."

Radeče zaradi Šeška obiskujejo tudi tujci

Tako se je podpisal na "dres" Manchester Uniteda, s katerim ga v prihodnji sezoni čakajo tudi dokazovanja v ligi prvakov. Foto: Natalija Štefanič Po zaslugi Uniteda je Radeče vse bolj obarvano v rdeče. Pred tem je bil dvakrat rdeči bik (Salzburg in Leipzig), zdaj je rdeči vrag.

"Beni predstavlja velik plus za naše mesto. V Radečah se govori o njem na vsakem koraku. Vsi ga spodbujamo. Športno dvorano krasi njegov plakat, mesto je zaradi njega obiskalo že kar nekaj tujcev. Je največji športni dosežek v zgodovini Radeč," nas je spomnil, kako je zaradi Šeška prišlo v Radeče že več tujih novinarjev. Najprej iz Leipziga, lani poleti tudi iz Londona, ko se je namigovalo, da bi lahko Šeško prestopil v vrste Arsenala. Zdaj so na vrsti predstavniki sedme sile iz Manchestra, da se prepričajo v skrivnost okolja, v katerem je zrasel, in dozoreval eden najboljših mladih napadalcev na svetu.

Šeško rad vrača ljubezen domačemu mestu. Lani je NK Radeče podaril nove drese, letos pa jih je osrečil z novimi žogami. Someščani ga obožujejo, a mu tudi omogočajo določen mir.

Radečani so prizanesljivi do nogometnega zvezdnika in pazijo, da evforija Šeškomanije ne pokvari občutka, kdaj se lahko preseže meja dopustnega. Foto: Natalija Štefanič

"Načeloma so Radeče majhno in mirno mesto. Če Beni zapusti stanovanje in gre na ulico, ga vsi prepoznajo. Vsi se hočejo slikati z njim, a vse skupaj poteka v normalnih okoliščinah. Kratek pogovor in stisk roke, nič posebnega. Ni pretiranega navala. Ljudje iz Radeč so glede tega človeški," pazijo, da evforija Šeškomanije ne pokvari občutka, kdaj se lahko preseže meja dopustnega.

Naslednji cilj? Vsi na Old Trafford.

Benjamin Šeško je imel v ponedeljek s pisalom kar nekaj dela. Foto: Natalija Štefanič Navijaška skupina pozorno spremlja dogajanje pri Manchester Unitedu. Če je termin ugoden, si ogledajo Šeškove tekme skupaj v bazi, gostilni Strnad. ''V naslednji sezoni bo glede tega bolje, saj bo igral tudi v ligi prvakov, tako da bo na voljo veliko posrečenih večernih terminov,'' se veseli tekem, ki jih spremljajo v posebno okrašenih prostorih. Dekoracija ponuja vpogled v vse klube, s katerimi je imel opravka na nogometni poti. S stropa gostilne namreč visijo Šeškovi dresi z vseh njegovih klubov. Prejšnjih in zdajšnjega.

V velikem številu so že prisotni na reprezentančnih srečanjih Slovenije, na enega izmed njih so se zaradi ogromnega zanimanja odpravili kar z avtobusom, v prihodnje pa želijo izpeljati akcijo in si v večjem številu ogledati njegovo tekmo v Manchestru.

"Air Šeško" je vse bolj prepoznaven in priljubljen v nogometnem svetu. Foto: Reuters

"Old Trafford? To bo zahtevna zadeva zaradi organizacije. Če se bomo dogovorili z Benjaminom, njegovim agentom in klubom iz Manchestra, bi nam lahko uspelo," se zaveda, kakšno srečo bi s tem napravili otrokom, da bi spremljali svojega vzornika v Manchestru. Osrečili pa bi tudi njihove starše, ki prav tako zavzeto stiskajo pesti za Šeška.

Čas si je vzel za vsakega

Z Benjaminom Šeškom se je v ponedeljek v Radečah pogovarjal Ivo Milovanovič. Foto: Natalija Štefanič Druženja se je udeležil tudi nekdanji slovenski televizijski novinar Ivo Milovanovič, sicer velik poznavalec nogometa. Najmlajši so ga tako spraševali o marsičem, Benjamin pa jim je rade volje odgovarjal. "Pojasnil je, kakšno je življenje v Manchestru, predstavil pa tudi svoj pogled na aktualne vsebine v angleškem nogometu. Vse, kar želijo otroci slišati," nam je povedal Lipec in še enkrat več pohvalil prijatelja Šeška.

"Čas si je vzel za vsakega mladega navijača. Tako kot počne po koncu reprezentančnih tekem. Z vsakim se je slikal, delil darilne spominske kartice. Vsak je prejel njegov podpis, kamor je pač želel. Konec koncev smo dogodek organizirali zlasti zaradi najmlajših. Vsak navijač je lahko prišel do njega. Drugače je to bistveno težje," je izpostavil glavni namen slavnostnega sprejema najbolj znanega športnika iz Radeč.

Mladi ljubitelji nogometa v ponedeljek v Radečah niso domov odšli praznih rok. Foto: Natalija Štefanič

Vsakega lepega pa je enkrat žal konec. Prav nič vzvišeni slovenski nogometni zvezdnik se je po druženju z zvestimi navijači poslovil, saj se je moral vrniti v Manchester. Takšen je bil dogovor. Na Otoku želi povsem odpraviti posledice poškodbe, zaradi katere je izpustil zadnje tri tekme Uniteda, in se pripraviti na novo sezono, v kateri bo na "njegovem" Old Traffordu odmevala tudi himna lige prvakov.

In če se bo vse izteklo po sreči, bo na kateri izmed tekem na tribunah ogromno slovenskih zastav, na stadionu pa presrečni Šeškovi someščani iz Radeč, člani Navijaške skupine Benjamin Šeško.