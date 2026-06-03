Jan Oblak odkrito spregovoril o reprezentančni in klubski prihodnosti

V reprezentančni opravi smo ga nazadnje videli na delu novembra lani, ko je Slovenija v Stožicah s porazom proti Kosovu izgubila vse možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Jan Oblak se zdaj vrača v vrata slovenske izbrane vrste. Tako bo, dokler ga bo reprezentanca potrebovala, pravi kapetan.

"Na žalost nista pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo, a pripravljamo se na jesensko ligo narodov. Vseeno je jasen cilj zmaga. Uvajajo se neki novi principi, imamo nekaj novih igralcev. Vedno je lepo biti tukaj, ekipa se odlično pripravlja in veselim se teh dveh tekem," je iskren nastop na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju začel Jan Oblak.

Reprezentančni debi je dočakal pred 14 leti pod taktirko Slaviše Stojanovića, zdaj bo prvič branil pod vodstvom Boštjana Cesarja, nekdanjega soigralca. Marčevsko reprezentančno akcijo je zaradi poškodbe izpustil, a je nekaj časa vseeno preživel z izbrano vrsto in novim selektorjem.

Morda bo Koren nekoč na njegovem mestu

Jan Oblak bo prvič branil pod vodstvom nekdanjega reprezentančnega soigralca Boštjana Cesarja. Foto: Aleš Fevžer

"Vtisi so dobri, igralci so zadovoljni z novim, drugačnim načinom dela. Mislim, da je to prava pot. Čez noč se ne zgodi nič, a delamo dobro," pravi izkušeni vratar madridskega Atletica. Na tem reprezentančnem zboru je tudi zanj nekaj prvič; prvič je kar dvakrat starejši od najmlajšega vpoklicanega nogometaša. Ko se je Robert Koren z ženo leta 2009 razveselil rojstva sina Tiana Naia Korena, je Jan Oblak že branil za prvo ekipo ljubljanske Olimpije, nanj pa je postajala pozorna Benfica.

"Ko debitiraš, seveda ne razmišljaš o tem, da se bodo nekoč vloge zamenjale. Da bo nekoč prišel trenutek, ko boš ti najstarejši, dvakrat starejši od nekoga. Zame je to nekaj novega, a v resnici znotraj ekipe nikoli ne gledamo na to, koliko je kdo star, koliko igra, kje igra. Pomembno je, kaj se dogaja na igrišču, tam smo vedno ekipa. Leta so številka, številke se spreminjajo in morda bo čez 16 let on (Tian Nai Koren, op. p.) v moji vlogi. Življenje je nepredvidljivo, v nogometu še toliko bolj," na starostno tematiko odgovarja Škofjeločan.

Kar mi je namenjeno, se bo zgodilo

Ob vseh izkušnjah in novi klubski sezoni na izjemno visoki ravni kapetanu nihče ne bi zameril, če bi junijski prijateljski tekmi izpustil in si privoščil nekaj zasluženega oddiha. O tem 33-letnik, kot pravi, ni razmišljal niti sekundo.

"Smo ekipa. Rad igram z reprezentanco, rad sem s temi fanti in strokovnim štabom. Rad pomagam Sloveniji. V moji glavi ni bilo nobene dileme, čeprav so se določene stvari glede moje prihodnosti tukaj postavljale pod vprašaj, a zame nikoli ni bilo vprašanje. Velikokrat sem igral tudi napol poškodovan, tvegal poslabšanje, a o tem nisem razmišljal. Vsi skupaj smo tukaj zato, da damo svoj maksimum za ta dres, da pomagamo, dokler lahko in dokler nas reprezentanca potrebuje. Z veseljem sem tukaj in bom tukaj, dokler bo to mogoče," je kapetansko odgovoril Oblak.

V zadnjih mesecih ni manjkalo namigov o tem, da se era Jana Oblaka v Madridu končuje. Foto: Guliverimage

Najbrž je pričakoval, da na tokratni novinarski konferenci ne bo govoril le o svoji reprezentančni prihodnosti. Namigov, da se njegova era v španski prestolnici končuje, v zadnjih mesecih znova ni manjkalo. Slovenski zvezdnik je, vsaj za zdaj, pomiril navijače Atletica.

V reprezentanci mu družbo tokrat delata vratarja iz 1. SNL, Žan Luk Leban (Celje) in Matevž Vidovšek (Olimpija). Foto: Aleš Fevžer "Iskreno mislim, da ne bom prav veliko razmišljal o tem, kako naprej. Stvari se zgodijo, kot se morajo zgoditi. Kar ti je namenjeno in nekje zapisano, se bo zgodilo. V resnici velikega vpliva na to, kaj bo, trenutno nimam. Imam pogodbo s klubom, v katerem sem že 12 let. To pogodbo sem spoštoval od začetka in jo bom do konca. S tem klubom bi rad osvojil določene stvari, ki jih še nisem osvojil, a na koncu, kot rečeno, ni vse v mojih rokah. Klub sprejema odločitve za prihodnost, jaz pa verjamem, da je pred mano še nekaj let kariere. Upam, da ostanem zdrav, jasno, a počutim se odlično," pravi Oblak.

Proti Cipru, Hrvaški ali Realu

Jutri ga čaka 83. nastop v dresu z državnim grbom. Prvi junijski nasprotnik bo Ciper, drugi Hrvaška, a delati razlike v pristopu k tekmama ne bi bilo profesionalno, pravi kapetan.

"Verjamem, da bi moral vsak profesionalni nogometaš razmišljati na način, da je povsem enako, ali igraš proti San Marinu, Malti, Cipru ali proti Hrvaški, Real Madridu, PSG. Igramo zato, ker radi igramo, ker želimo igrati. Dokler bom zdrav, bo tako. Vsakega nasprotnika želim premagati, proti vsakemu želim tri točke," je sklenil Škofjeločan.