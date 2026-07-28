Vroči dnevi in tople noči prinašajo tudi brezskrbne dni, ki jih marsikateri manj znani in znani Slovenci preživijo na plažah, v butičnih resortih in na novih lokacijah. Na sveža poletna doživetja prisega tudi balerina Ana Klašnja, ki je delila fotografije z dopusta na Cipru ter z njimi navdušila svoje sledilce.

Ana Klašnja, balerina in nekdanja žirantka šova Slovenija ima talent, ve, kako pritegniti pozornost svojih sledilcev, zato je z njimi delila fotografije z dopusta z otoka Ciper. Kot je razvidno iz objav, se je na dopust odpravila v družbi sina Jaše in prijateljev.

"Če me kdo vpraša, kam na dopust z otroki, bo Ciper med mojimi prvimi priporočili. Res ima vse – čudovite plaže, luštna mesteca, skrite zalive, dobro hrano in nešteto kotičkov za raziskovanje in zabavo," je v objavi, v kateri je balerina in televizijska osebnost zapozirala tudi v kopalkah ter razkrila dopustniške trenutke, zapisala Klašnja.

Že tretje leto zapored prisega na Ciper

Sama ne skriva, da zaživi prav v poletnih dneh, njene zadnje poletno obarvane objave pa so pritegnile veliko pozornosti njenih sledilcev. Da je nad otokom navdušena, slovenska plesalka rada poudari, saj je zapisala, da so že tretje leto zapored nastanjeni na res odlični lokaciji, od koder je vse hitro dostopno in je zato raziskovanje otoka res enostavno.

Mnogi izmed njenih sledilcev so opazili njen sproščeni poletni slog in dodali, da se prava lepota skriva v majhnih in vsakdanjih stvareh.

Ana Klašnja, ki velja za eno najbolj znanih in najuspešnejših slovenskih balerin, je že vrsto let priznana solistka baleta SNG Opera in balet Ljubljana. Nastopila je že v številnih odmevnejših predstavah, med drugim v baletih Labodje jezero, Hrestač, Giselle, Don Kihot, Pepelka in Romeo in Julija.

Klašnjo širša javnost pozna tudi kot nekdanjo dolgoletno žirantko priljubljenega televizijskega šova Slovenija ima Talent, ki je nastope tekmovalcev vrsto let ocenjevala s svojo strogo prezenco, neposrednimi a dobronamernimi komentarji in strokovnim znanjem na plesnem področju. Balerina svojega zasebnega življenja ne izpostavlja veliko, rada pa na svojih družbenih omrežjih s svojimi sledilci in oboževalci deli vsakdanje trenutke, utrinke s potovanj, svojega dela in prostega časa, v katerih pa ne izpostavlja svojega sina in svojega novega partnerja.

V eni izmed zadnjih objav, ki jih je naredila na Cipru, in v kopalkah zapozirala ob skali, kjer naj bi se po legendi rodila boginja Afrodita, je zapisala: "Tu je tvoj opomnik, da se odpraviš na potovanje, opazuješ sončni zahod in uživaš v malih stvareh."

Afroditina skala, znana tudi kot Petra tou Romiou, je znana morska skala ob obali Cipra, ki velja za priljubljeno turistično točko in mitološki kraj rojstva boginje Afrodite. Je na južni obali otoka, med mestoma Pafos in Limasso.

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