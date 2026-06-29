Slovenski nogometni dragulj Tian Nai Koren se je podpisal pod nov presežek. Pri 16 letih je že debitiral za člansko izbrano vrsto Slovenijo in se vpisal v zgodovino kot najmlajši reprezentant, v prihodnjih mesecih pa bi lahko prvič zaigral še v ligi prvakov. Belgijski prvak Club Brugge je namreč sporočil, kako bo nadarjeni slovenski najstnik v sezono 2026/27 vstopil kot del članske zasedbe, s klubom pa je sklenil novo pogodbo do leta 2029.

Kariera Tiana Naija Korena doživlja skokovit napredek. Najprej je s selitvijo v Belgijo priskrbel Mariboru milijonski zaslužek, v zadnji sezoni pa si že nabiral izkušnje v drugi ekipi Club Bruggeja v belgijski ligi (Club NXT U23), hkrati pa izstopal v mladinski ligi prvakov, kjer se je z upi belgijskega velikan uvrstil v finale, kjer je namučil madridskega Reala. Čestitke so deževale, na sina nekdanjega kapetana znamenite "južnoafriške" generacije Roberta Korena je postal pozoren tudi selektor članske izbrane vrste Boštjan Cesar in ga popeljal v svet rekorderjev.

Tian Nai je v začetku meseca debitiral za slovensko člansko reprezentanco še pred 17. rojstnim dnevom in krepko popravil prejšnji rekord, ki si ga je lastil Benjamin Šeško. S tem pa še ni konec presežkov, ki jih doživlja na nogometni pot mladi Korošec. V prihodnji sezoni se bo skušal dokazati tudi v dresu prve članske zasedbe Club Bruggeja. Ta bo v belgijskem prvenstvu branil naslov prvaka, hkrati pa ima tudi že zagotovljen nastop v ligaškem delu lige prvakov, tako da se mu obeta kopica atraktivnih priložnosti, v katerim bi se pomeril proti elitnim klubom iz najmočnejših evropskih držav.

Club Brugge, ki ga trenira Hrvat Ivan Leko, se zaveda potenciala čudežnega slovenskega najstnika. Klub je namreč ponosno sporočil, kako je s Korenom podaljšal pogodbo do leta 2029, hkrati pa dal vedeti, kako se bo napadalno usmerjeni zvezni igralec v bližajoči se sezoni dokazoval v članskem moštvu Club Brugge in nič več v razvojni ekipi v drugi ligi. Pred mladeničem, ki mu napovedujejo svetlo prihodnost, so tako izzivi, o katerih lahko številni njegovi sovrstniki po vsem svetu zgolj sanjajo.