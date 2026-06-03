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Žan Libnik

Avtor:
Žan Libnik

Sreda,
3. 6. 2026,
4.00

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Tian Nai Koren slovenska nogometna reprezentanca Nogometna zveza Slovenije Ciper

Sreda, 3. 6. 2026, 4.00

4 ure, 12 minut

Tian Nai Koren v pričakovanju reprezentančnega debija

Čudežni deček slovenskega nogometa navdušil s svojim prvim nastopom

Žan Libnik

Avtor:
Žan Libnik

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Tian Nai Koren | Tian Nai Koren lahko ta teden postane najmlajši debitant v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. | Foto Aleš Fevžer

Tian Nai Koren lahko ta teden postane najmlajši debitant v zgodovini slovenske nogometne reprezentance.

Foto: Aleš Fevžer

Benjamin Šeško je pred skoraj natanko petimi leti v Skopju postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. Star je bil 18 let in en dan. Slovenija je danes v pričakovanju reprezentančnega debija njegovega naslednika. Tian Nai Koren bo v primeru nastopa proti Cipru debitiral pri 16 letih, desetih mesecih in petih dneh. Če bo na igrišče v reprezentančnem dresu stekel proti Hrvaški v Varaždinu, bo tri dni starejši. "Upam, da res," pravi čudežni deček slovenskega nogometa, ki od tega naziva ne beži.

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"Tiana sem spremljal že nekaj časa, za sabo ima zelo dobro sezono. Je velik talent, želim si, da bo zdrav in da napreduje kot v zadnjem letu. Če je lahko Lamine Yamal pri 16 igral za Španijo in se razvil v vrhunskega igralca, verjamem, da lahko gre tudi Tian po tej poti. Čas bo pokazal. Je zelo neposreden, hiter igralec z nizkim težiščem. Dobro bere igro, osvaja prostor in verjamem, da lahko na krilnem položaju da veliko reprezentanci," je ime golobradega mladeniča na seznamu članske izbrane vrste utemeljil Boštjan Cesar.

Od takrat je slovenska nogometna javnost v pričakovanju prvega nastopa najmlajšega debitanta v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. V pričakovanju so tudi nekaj (a ne prav veliko) let mlajši navijači, ki so včeraj na Brdu pri Kranju zbirali podpise in fotografije s slovenskimi reprezentanti.

"V zadnjem letu kar veliko, prej jih seveda ni bilo toliko," je o deljenju avtogramov v svojem prvem medijskem nastopu v vlogi članskega reprezentanta Slovenije razlagal Tian Nai Koren. Da skozi izjave močno spominja na očeta, Roberta Korena, s(m)o se strinjali vsi prisotni.

Tian Nai Koren se odlično počuti v družbi izkušenejših reprezentančnih kolegov. | Foto: Aleš Fevžer Tian Nai Koren se odlično počuti v družbi izkušenejših reprezentančnih kolegov. Foto: Aleš Fevžer

Biti sin Roberta Korena je kar dobra stvar

Še kar nekaj časa bo najstnik, a se Koren že zdaj sooča z velikimi, odmevnimi primerjavami. Selektor ni prvi, ki je Korena primerjal s čudežnim dečkom Barcelone in španskega nogometa. "V klubu so zelo zainteresirani, da bi Tian postal eden najmlajših debitantov v članski ekipi. Predvsem zato, ker gre za enega največjih talentov v zgodovini mariborske nogometne šole, če ne celo največjega. Lahko bi bil mariborski Lamine Yamal," je konec leta 2024 za Ekipo razlagal Radovan Karanović, njegov takratni trener v mladinski ekipi Maribora.

Kljub rosnim letom veliki up slovenskega nogometa nima težav z bremenom velikih pričakovanj in povezav z nekdanjim kapetanom slovenske izbrane vrste.

"Ne vidim nobenega problema v tem. Biti sin Roberta Korena je kar dobra stvar, navsezadnje je v svoji karieri naredil kar veliko. Pravzaprav se ne obremenjujem s tem, kako mi rečejo. Igram nogomet in uživam v tem," zrelo odgovarja nekdanji nogometaš Maribora, ki danes veščine pili v Belgiji. Club Brugge je lani prepričal njega in njegove zastopnike, z mladinsko ekipo belgijskega kluba je zaigral v finalu lige prvakov za mlade, hkrati pa je veliko minut zbral v belgijski drugi ligi, kjer nastopa razvojna ekipa Club NXT.

Zgodovinski zadetek Roberta Korena za zmago nad Alžirijo:

"Super je, super. Lepo je slišati, da mi kdo reče tako. Zame je to samo dodatna motivacija. Ko to slišim, je to zame užitek," o nazivu čudežnega dečka slovenskega nogometa pravi Koren.

Kar vidite, sta me naučila onadva Slovensko reprezentanco v četrtek v Stožicah čaka prijateljska tekma s Ciprom (18.00). | Foto: Aleš Fevžer Slovensko reprezentanco v četrtek v Stožicah čaka prijateljska tekma s Ciprom (18.00). Foto: Aleš Fevžer

Kaj je odnesel od očeta, ki je pred 16 leti Slovenijo v Južni Afriki popeljal do zgodovinske prve zmage na svetovnih prvenstvih. "Skoraj vse. V nogometu je on tisti, ki me je naučil vsega. Tudi mama – vse, kar mi je povedala, sem jo poslušal. Vse, kar vidite danes, sta me naučila onadva," ponižno priznava mladi krilni napadalec.

Ne le v Sloveniji, tudi marsikje v tujini z velikim zanimanjem čakajo na debitantski nastop mladega talenta v dresu slovenske reprezentance. V junijski reprezentančni akciji se ponujata dve priložnosti; četrtkova domača tekma s Ciprom (18.00) in nedeljsko gostovanje v Varaždinu. "Upam, da res zaigram. Moja naloga je, da pomagam ekipi in trdo delam. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," pravi Koren.

Nikoli ni zaigral za mlado reprezentanco Slovenije. Kako so ga na Brdu pri Kranju sprejeli precej izkušenejši kolegi? "Super je. Izkušnja je odlična, dobri soigralci, dobri trenerji, selektor. Dobro se počutim in vem, da je to nagrada za trdo delo, ki sem ga vložil," je svoj prvi nastop pred mikrofoni v Nacionalnem nogometnem centru zaključil dragulj slovenskega nogometa.

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Tian Nai Koren slovenska nogometna reprezentanca Nogometna zveza Slovenije Ciper
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