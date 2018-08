Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2017 so se mariborski nogometaši tretjič v zgodovini uvrstili v skupinski del lige prvakov, potem ko so na povratni tekmi 4. predkroga premagali Hapoel Beer Shevo z 1:0 (1:0). Prvo tekmo so Izraelci dobili z 2:1, na povratni pa je za Maribor zadel Mitja Viler v 15. minuti.

Maribor se je tako razveselil tretje uvrstitve v ligo prvakov. Po letih 1999 in 2014 so se štirinajstkratni slovenski prvaki spet prebili med 32 najboljših moštev stare celine.

V skupinskem delu lige prvakov so Mariborčani igrali s Spartakom Moskvo (remija 1:1, 1:1), Sevillo (poraz 0:3, remi 1:1) in Liverpoolom (poraza 0:7; 0:3) ter s tremi točkami končali na zadnjem mestu svoje skupine.

… leta 2004 je na olimpijskih igrah v Atenah jadralec Vasilij Žbogar osvojil bronasto medaljo v razredu laser. To je bila prva olimpijska medalja za slovensko jadranje, Izolan pa se s tem zgodovinskim dosežkom niti približno ni zadovoljil.

Že na naslednjih igrah, leta 2008 v Pekingu, je Žbogar še enkrat stopil na tretjo stopničko odra za zmagovalce, kmalu po igrah na Kitajskem pa je iz razreda laser presedlal v zahtevnejši finn.

Leta 2012 je na igrah v Londonu v finnu zasedel šesto mesto, na letošnjih igrah v Riu de Janeiru pa je pri zrelih 40 letih z osvojeno srebrno medaljo sklenil olimpijsko trilogijo odličij.

Zgodilo se je še ...

Leta 1851 je jadrnica America zmagala na prvi regati za pokal Royal Yacht Squadron. To tekmovanje se je nato poimenovalo po njej, gre namreč za legendarni pokal Amerike, v katerem tekmujejo še danes.

Leta 1950 je Američanka Althea Gibson kot prva temnopolta teniška igralka zaigrala na mednarodni sceni.

Leta 1951 so na olimpijskem štadionu v Berlinu nastopili košarkarski čarovniki Harlem Globetrotters. Spektakel si je ogledalo 75.052 gledalcev.

Leta 1957 je ameriški boksar Floyd Patterson v šestih rundah premagal rojaka Peta Rademacherja in ubranil naslov svetovnega prvaka težke kategorije,

Leta 1972 je Mednarodni olimpijski komite (MOK) iz svojih vrst izključil Rodezijo (Zimbabve) zaradi rasističnih politik belskih oblastnikov v tej afriški državi.

Leta 1991 je madžarska plavalka Krizstina Egerszegi na evropskem prvenstvu v Atenah s časom 1:00,31 postavila svetovni rekord na 100 metro hrbtno.

Leta 2009 je jamajški atlet Usain Bolt na svetovnem prvenstvu v Berlinu osvojil še tretje zlato. Z jamajško štafeto na 4 x 100 metrov. S časom 37.31 so jamajški šprinterji postavili rekord prvenstev.

Rodili so se:

1930 – pokojni brazilski nogometaš Gilmar

1957 – nekdanji angleški igralec snookerja Steve Davis

1964 – nekdanji švedski teniški igralec Mats Wilander

1968 – nekdanji kenijski tekač Paul Ereng

1968 – nekdanji ruski nogometaš Aleksander Mostovoj

1970 - nekdanji slovenski biatlonec Janez Ožbolt

1983 – nizozemski kolesar Theo Bos

1990 – slovenska odbojkarica Sara Valenčič

1994 – finski hokejist Olli Määttä