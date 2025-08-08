Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

8. 8. 2025,
21.36

Petek, 8. 8. 2025

59 minut

Joe Mazzulla ostaja pri Boston Celtics

A. T. K., STA

Joe Mazzulla

Foto: Guliverimage

Vodstvo ameriške košarkarske ekipe Boston Celtics, ki igra v severnoameriški ligi NBA, je podaljšalo pogodbo s 37-letnim trenerjem Joejem Mazzullo. Klub podrobnosti "večletne" pogodbe ni objavil.

Joe Mazzulla ima v prvih treh sezonah, odkar je na klopi Bostona, razmerje zmag in porazov 182-64 v rednem delu in 33-17 v končnici. V sezoni 2023/24 je Bostončane pripeljal tudi do naslova prvaka.

"To je pravi blagoslov. Tu me ne bi bilo brez vere, žene in otrok. Hvaležni smo za sodelovanje z lastniki kluba, predvsem pa igralcem, ki sem jih vodil zadnja tri leta," je dejal Mazzulla.

