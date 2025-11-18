Luka Dončić obnorel navijače z novo čarovnijo! #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić že dolgo slovi po atraktivnih vragolijah in čarovnijah. Na zadnjem treningu Jezernikov je poskrbel za nov presežek, ki je hitro zaokrožil po svetovnem spletu. Najboljši strelec lige NBA je po ''Jabbarovsko'' zadel koš z ogromne razdalje in obnorel navijače, ki so mu namenili številne pohvale. Nemalo jih je v komentar kratko in jedrnato zapisalo zgolj Luka Magic. V mestu angelov v teh dneh odmeva tudi vrnitev LeBrona Jamesa. Mladostni veteran se je pridružil treningom, trener JJ Redick pa bi ga lahko prvič v tej sezoni poslal v ogenj v noči na sredo proti Utahu. Če bi James zaigral, bi nemudoma postavil nov rekord lige NBA!

Nov dan, nova čarovnija Luke Dončića. Skoraj ni več položaja, s katerega 26-letni košarkarski superzvezdnik ne bi dosegel atraktivnega koša. Kamere so ujele, kako je na zadnjem treningu Jezernikov presenetil zbrane z natančnim metom z ogromne razdalje, pri katerem je oponašal legendarnega člana Lakersov Kareema Abdul-Jabbarja. Odločil se je za prav poseben izziv in žogo zalučal proti košu s horogom. Met, ki ga je v ligi NBA proslavil prav Jabbar, je bil uspešen. Zbrani kar niso mogli verjeti, kaj je uspelo Ljubljančanu. Nekateri so se prijeli za glavo, najboljši strelec lige NBA pa si je dal duška pri proslavljanju in nasmejan zapustil parket.

LUKA LET IT FLY FROM 90 FEET 🤯🔥 pic.twitter.com/BgVd9IMo6M — NBA (@NBA) November 17, 2025

V teh dneh je v veselem pričakovanju, saj se bliža dan, ko bo drugič postal očka, za še boljše razpoloženje pa so poskrbeli dnevi prepotrebnega počitka, ki ga je potreboval po nedavni utrujajoči turneji. Ta teden prinaša manj tekmovalnih izzivov. V noči na sredo se bo pred domačim občinstvom pomeril z Utahom, nato ga naslednji dvoboj čaka šele konec tedna, znova proti Jazzu, a tokrat v Salt Lake Cityju.

Če bo nastopil, bo podrl rekord lige NBA

Na domači tekmi proti Utahu bi se lahko pisala zgodovina. Prvič v tej sezoni bi namreč lahko zaigral LeBron James. Veliki zvezdnik lige NBA, ki zaradi išiasa na desni strani hrbta še ni dočakal krstnega nastopa v tej sezoni, je nared za povratek. V ponedeljek je prvič po poškodbi opravil celoten trening z ekipo, pred tem pa je treniral z razvojnim moštvom Lakersov v ligi G. Trener JJ Redick še ni potrdil, da bo zvezdniški veteran, ki bo prihodnji mesec dopolnil že 41 let, zaigral proti Utahu, ni pa tega po drugi strani niti izključil.

LeBron James na prvem treningu z Jezerniki v tej sezoni:

LeBron James, back like he never left. pic.twitter.com/DpqAXDn7UB — Dave McMenamin (@mcten) November 17, 2025

Če bo James stopil na parket, bo takoj postavil nov rekord lige NBA, saj bo postal prvi košarkar, ki je nastopil v 23 zaporednih sezonah. "On je LeBron. Zgolj njegova prisotnost je že dvignila ekipo. Je rojeni zmagovalec, takšen je že celotno kariero. Pričakujem, da bo eden najboljših igralcev," komaj čaka vrnitev 40-letnega Američana Austin Reaves, drugi najboljši strelec Jezernikov v tej sezoni. Na tekmo dosega 28,3 točke, več od njega dosega le vroči Dončić (34,4). V zelo dobri formi je tudi prvi center Deandre Ayton (16,2 točke in 8,4 skoka).

Komaj čaka, da se zlekne na kavč

Na zadnji tekmi Jezernikov v Milwaukeeju je spremljal dvoboj le kot gledalec ob sinu Bronnyju. Proti Urahu bi lahko že zaigral. Foto: Reuters James je dal vedeti, da bo vse odvisno od tega, kako se bo počutil po treningu in kako hitro si bo odpočil. "Vse spremljamo vsako minuto, vsako uro. Gremo korak za korakom skozi ves ta proces. Videli bomo, kako se bom počutil zvečer, kako ponoči, kako, ko se bom zbudil," je po treningu povedal James in dodal, da je pogrešal soigralce. Še naprej obožuje delo, v šali pa je dodal, da bo kmalu dopolnil 41 let, tako da je srečen, ko pride po zahtevnih treningih domov in se lahko zlekne na kavč.

V mestu angelov so tako v veselem pričakovanju. Dončićeva roka je še kako ogreta, za nameček pa bi se lahko prvič v tej sezoni Lakersi predstavili z vsemi najmočnejšimi orožji.

Luka Dončić in LeBron James bi lahko v noči na sredo prvič v tej sezoni združila moči. Foto: Reuters

Za dvoboj bi lahko namreč kandidiral tudi Gabe Vincent, na zadnji tekmi proti Milwaukeeju, na kateri je z 41 točkami izstopal Dončić, pa je prve točke v ligi NBA dosegel dolgo časa poškodovani novinec Adou Thiero.