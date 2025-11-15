Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anamaria Goltes in Luka Dončić v pričakovanju

Pestri dnevi pred Luko Dončićem, njegova Anamaria je že pripravljena

Luka Dončić in Anamaria Goltes | Družina Dončić bo kmalu večja. Čestitke!!! | Foto Instagram/Anamaria Goltes

Družina Dončić bo kmalu večja. Čestitke!!!

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Pred slovenskim košarkarskim virtuozom Luko Dončićem so pestri dnevi, njegova zaročenka Anamaria Goltes je namreč že pripravila t. i. "mommy bag" ali mamičino torbo, kar pomeni, da je že nared za nenaden odhod v porodnišnico. Mala Gabriela, ki bo konec novembra praznovala drugi rojstni dan, bo tako kmalu postala starejša sestra.

Dončićeva zaročenka Anamaria Goltes je veselo novico objavila z zgovorno fotografijo na Instagramu. Da je 27-letnica v veselem pričakovanju, je bilo znano že nekaj časa, zdaj pa gre očitno zares in mlad zvezdniški par že odšteva dneve, morda celo ure.

Anamaria Goltes, Instagram | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Dončića sicer v teh dneh čaka naporen tekmovalni ritem v ligi NBA, kjer je s svojimi LA Lakers v soboto zjutraj po slovenskem času gostoval v New Orleansu, že v nedeljo zjutraj pa Jezernike čaka tekma v Milwaukeeju proti Bucks Giannisa Antetokounmpa. Vprašanje je, ali bo Ljubljančan sploh igral, povsem mogoče namreč je, da si bo zaradi bližajočega se rojstva drugega otroka lahko vzel nekaj premora in se posvetil podpori zaročenki.

Staršema želimo vso srečo! 

Anamaria Goltes Luka Dončić Luka Dončić
