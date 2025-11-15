Pestri dnevi pred Luko Dončićem, njegova Anamaria je že pripravljena

Pred slovenskim košarkarskim virtuozom Luko Dončićem so pestri dnevi, njegova zaročenka Anamaria Goltes je namreč že pripravila t. i. "mommy bag" ali mamičino torbo, kar pomeni, da je že nared za nenaden odhod v porodnišnico. Mala Gabriela, ki bo konec novembra praznovala drugi rojstni dan, bo tako kmalu postala starejša sestra.

Dončićeva zaročenka Anamaria Goltes je veselo novico objavila z zgovorno fotografijo na Instagramu. Da je 27-letnica v veselem pričakovanju, je bilo znano že nekaj časa, zdaj pa gre očitno zares in mlad zvezdniški par že odšteva dneve, morda celo ure.

Foto: zajem zaslona

Dončića sicer v teh dneh čaka naporen tekmovalni ritem v ligi NBA, kjer je s svojimi LA Lakers v soboto zjutraj po slovenskem času gostoval v New Orleansu, že v nedeljo zjutraj pa Jezernike čaka tekma v Milwaukeeju proti Bucks Giannisa Antetokounmpa. Vprašanje je, ali bo Ljubljančan sploh igral, povsem mogoče namreč je, da si bo zaradi bližajočega se rojstva drugega otroka lahko vzel nekaj premora in se posvetil podpori zaročenki.

Staršema želimo vso srečo!

Preberite še: